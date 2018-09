Văn Mai Hương, Uyên Linh để mặt mộc tập hát

Quán quân Idol 2010 không gặp nhiều áp lực khi phải hát tiếng Anh. Cô còn khoe trên trang cá nhân, đã sắm váy 10.000 USD để diện khi đứng cạnh 'thần tượng'. Trong liveshow vào tối 12/9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, cô sẽ hoà giọng cùng Peabo Bryson trong ca khúc 'Tonight I Celebrate My Love For You'. Ở bản gốc, ca khúc này được Peabo hát cùng Roberta Flack (xem video)