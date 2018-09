Văn Mai Hương tái xuất sau nửa năm bị trầm cảm

Giọng ca trưởng thành từ The Voice được ban tổ chức giao cho thể hiện nhạc phẩm 'A whole new world' cùng Peabo Bryson. (xem video) Mặc dù rất áp lực khi hòa giọng cùng danh ca nổi tiếng nhưng Dương Hoàng Yến cho rằng, đây là cơ hội tốt để cô học hỏi được từ ông. Riêng hit 'Tonight I celebrate my love' sẽ được Uyên Linh kết hợp cùng danh ca người Mỹ. (xem video)