Văn Mai Hương oà khóc trong vòng tay Peabo Bryson

Peabo Bryson là một trong những nghệ sĩ quốc tế mà Văn Mai Hương mến mộ, bởi từ nhỏ, cô đã thuộc lòng giai điệu ngọt ngào của những ca khúc ông hát cùng nhiều diva thế giới. Trong đêm diễn tối qua (12/9) của 'ông hoàng tình ca' tại Hà Nội, Á quân Idol may mắn được hoà giọng cùng ông trong nhạc phẩm 'Beauty and the Beast'. Bài hát gốc được ông thể hiện cùng Celine Dion, nằm trong phim hoạt hình cùng tên đã đoạt giải Grammy năm 1992.