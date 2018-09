Văn Mai Hương 'mê tít' cậu bé đẹp trai như Hàn Quốc

Tối 8/5, tập 3 Thần tượng âm nhạc nhí lên sóng với vòng audition tại miền Bắc. Trong tập này, giám đốc âm nhạc của chương trình – nhạc sĩ Hoài An - tạm thay thế ca sĩ Tóc Tiên làm giám khảo. Anh đã có những nhận xét chân thành và xác đáng dành cho phần thi của các thí sinh nhí. Tuy 'buồn muốn khóc' khi bị gọi là 'bác', nhạc sĩ Hoài An vẫn luôn cười rất hiền và an ủi thí sinh bằng vẻ điềm tĩnh. Ngược lại, hai giám khảo Isaac và Văn Mai Hương lại đưa ra những phần 'thi ứng xử' không báo trước để thí sinh phản ứng nhanh.