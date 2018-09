Văn Mai Hương: 'Lê Hiếu không thích tôi quá gầy'

Á quân Idol từng gặp áp lực về việc giảm cân khi mọi người chê béo còn bạn trai lại không thích cô mảnh mai.

- Mặc dù mới 19 tuổi nhưng sự trải nghiệm trong giới showbiz đầy cạm bẫy khiến chị già dặn hơn những cô bạn cùng trang lứa. Chị có buồn không nếu người khác nhận xét như vậy về mình?

- Ai gặp tôi cũng nói tôi “bà già”. Trong công việc, tôi luôn nghiêm khắc với bản thân vì muốn tất cả phải hoàn hảo. Tôi nghĩ, đây là thói quen tốt và nó phù hợp với thế giới showbiz. Có thể mọi người nói tôi thiệt thòi khi không được sống như những người bạn cùng tuổi. Tuy nhiên, người thân của tôi đều biết, tôi vẫn nhí nhảnh trong cuộc sống đời thường. Tôi có thể mặc một bộ đồ ngủ đi chợ, thích búi tóc củ hành, nũng nịu như lúc 13-14 tuổi. Thế nhưng, tôi không thể đưa hình ảnh này đến với công chúng.

Bước sang tuổi 19, Văn Mai Hương đã thay đổi về hình ảnh và phong cách âm nhạc.

- Chị rất may mắn khi mới bước chân ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol 2010 đã gặp được ê kíp tốt của nhạc sĩ Huy Tuấn nên các sản phẩm của chị “ra đến đâu thắng đến đó”. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi không phủ nhận mình là người may mắn bởi từ trong cuộc thi Vietnam Idol tôi được rất nhiều người hỗ trợ như nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Hà Quang Minh,… Một người có tài năng đến đâu thì vẫn phải cần đến sự may mắn để tồn tại trong làng giải trí, dù điều này chỉ chiếm % nhỏ. Tôi gặp không ít người tài nhưng lại ít duyên với nghiệp nên không thể bước đi trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, tôi không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào sự may mắn. Để thành công như ngày hôm nay là mồ hôi, công sức của cả ê kíp và sự nỗ lực của bản thân tôi.

Khán giả nói rằng tôi sung sướng vì gặp được những người tốt hoặc lên sân khấu hát vài bài mà kiếm được ngần ấy tiền. Mọi người hãy nhìn về phía đằng sau ánh đèn sân khấu, đừng nhìn vào vẻ ngoài hào nhoáng và vội vàng đánh giá tôi hoặc bất cứ nghệ sĩ nào.

- Khi thành công đến quá nhanh và cuộc sống bỗng chốc được “lên đời” với nhà sang, ô tô xịn, con người rất dễ tự mãn về bản thân. Chị đã bao giờ như vậy chưa?

- Tôi là người sống biết điều trong showbiz. Tôi không thể tự mãn về thành công của mình được, nếu có thì đó là lúc tôi soi gương ở trong ngôi nhà của chính mình. Bất cứ ai cũng có vài phút kiêu căng về bản thân nhưng điều quan trọng là họ có thể hiện điều đó hay không. Đi cùng bạn bè, tôi tự tin mình có thể hát được bao nhiêu bài cho họ nghe, nhưng đứng trước đám đông, tôi luôn kìm bản thân mình lại. Tôi từng hỏi rất nhiều anh chị đi trước và lắng nghe họ để học hỏi những điều hay.

Tôi không biết các ca sĩ khác thì sao, còn tôi, khi nghe lại các sản phẩm âm nhạc của mình, tôi đều cảm thấy không hài lòng. Trước khi một ca khúc được đưa ra công chúng, tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Ví dụ như bài Chậm lại một phút. Đây là bài hát tôi dồn rất nhiều cảm xúc thu âm và làm việc trong phòng thu suốt mấy ngày liên tiếp.

- Thời gian qua, không ít khán giả ngạc nhiên khi từ một người có thân hình mũm mĩm, chị đã có được thân hình mảnh mai. Động lực gì khiến chị giảm cân?

- Tôi thực sự khâm phục những người có thể giảm cân bởi tôi gặp rất nhiều áp lực trong quá trình tập luyện. Ở Hollywood, các ngôi sao đều có chuyên gia riêng hướng dẫn với điều kiện tốt nhất, còn tại Việt Nam thì điều này chưa có. Bởi vậy, tôi chủ yếu dựa vào sự quyết tâm của bản thân để lập thời gian biểu và chế độ tập luyện, ăn uống hợp lý. Tôi cố gắng tập gym 1-2 tiếng/ngày. Đến bây giờ khi đã thành công, nhìn lại những bức ảnh cũ, tôi không ngờ mình có thể giảm được 7kg.

Khi còn mũm mĩm, tôi rất buồn vì sáng nào ngủ dậy tôi cũng nhận được tin nhắn của nhạc sĩ Hà Quang Minh “Giảm cân ngay, nhìn cháu trên báo mập quá”. Đọc những lời này tôi rất tự ti dù nhìn vào gương, tôi thấy mình cũng... ổn (cười). Hiện tại, tôi hiểu được nỗ lực giảm cân là việc không bao giờ thừa bởi việc tập luyện thường xuyên không chỉ giúp tôi thon gọn mà còn khỏe, năng động và nhanh nhẹn hơn. Bây giờ tôi rất thích gầy và sẽ bị ám ảnh nếu tăng cân trở lại.

Á quân Idol và người yêu Lê Hiếu đã gắn bó bên nhau được 2 năm.

- Bạn trai Lê Hiếu nói gì khi nhìn thấy chị gầy thế này?

- Lê Hiếu xót xa lắm vì anh Hiếu không thích tôi gầy quá. Lúc tôi mập, thi thoảng anh ấy có kêu nhưng thanh mảnh như hiện tại thì anh cũng không ưng. Mẹ tôi thì rất thích con gái có da có thịt. Mẹ tôi nấu ăn ngon và rất chăm con gái nên mỗi lần ra Hà Nội là tôi lại tăng cân.

- Trước khi đến với chị, Lê Hiếu là chàng trai đào hoa nên nhiều khán giả không có niềm tin vào tình yêu của hai người. Tuy nhiên, cả hai đã gắn bó bên nhau hơn 2 năm. Bản thân chị thay đổi ra sao khi ở bên Lê Hiếu?

- Việc công khai tình cảm với anh Hiếu thời điểm đó khá nhạy cảm, nhưng chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ trước khi xuất hiện bên nhau. Nhìn lại 2 năm, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều về quan điểm sống và có cái nhìn về cuộc sống đa dạng hơn. Tôi cũng có mối quan hệ bạn bè rộng rãi nhưng lại sống chậm so với trước.

Anh Hiếu trầm tính, tôi lại trẻ trung, hai cá tính tưởng như trái ngược lại dung hòa cho nhau. Anh Hiếu có sự ảnh hưởng tốt đến tôi vì tôi đã bớt được sự bốc đồng, tính trẻ con. Riêng anh Hiếu cũng yêu đời, bớt “ông già” hơn. Yêu một người tốt thì mình sẽ tốt lên mà! (Cười lớn)

Mọi người hay hỏi khi nào chúng tôi phát hành sản phẩm chung, nhưng sự thực là tôi chưa có ý định đó. Hơn nữa, cả hai đều không muốn hình ảnh bị gắn liền với nhau. Anh Hiếu có con đường riêng, gu âm nhạc của anh ấy cũng hoàn toàn khác biệt so với tôi nên kết hợp cùng nhau là điều khó. Nếu từng xem MV Ngày chung đôi, trong đó anh Hiếu diễn xuất với tôi, mọi người sẽ thấy, anh ấy đã cố gắng tỏ ra nhí nhảnh dù tính cách của anh thì hoàn toàn ngược lại. Tôi thấy, trong showbiz, chỉ có Ông Cao Thắng và Đông Nhi có hình ảnh cặp đôi đẹp.

- Nghệ sĩ nào cũng có cái tôi cá nhân, vậy có khi nào cả hai nảy sinh mẫu thuẫn từ những bất đồng trong việc làm nghề?

- Tôi và anh Hiếu có cùng chung gout âm nhạc, hàng ngày có thể nói chuyện mãi không chán về sở thích này. Chúng tôi cũng thường xuyên góp ý cho các sản phẩm của nhau nhưng chỉ mang tính chất cá nhân. Lúc tôi cần những đánh giá chân thành, anh Hiếu luôn đưa ra những lời khuyên một cách triệt để và nhiệt tình nhất. Nếu tôi im lặng và tập trung làm việc theo kế hoạch của mình, anh Hiếu sẽ không bao giờ nêu ý kiến. Chúng tôi không muốn đi quá sâu vào công việc của nhau vì dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi nghĩ, mỗi người nên có một khoảng riêng cho bản thân để tự do sáng tạo hơn trong âm nhạc. Đôi khi áp đặt cái tôi của mình vào người khác lại là điều không hay.

Gia đình hai bên quen biết nhau và rất ủng hộ cho mối tình của hai người.

- Chị có ngại không khi bây giờ dư luận đặt hai người lên bàn cân: Lê Hiếu nổi tiếng từ ngày trước nhưng giờ lại chìm lắng, còn bạn gái lại là một trong những ca sĩ hot của nhạc trẻ?

- Chuyện ai nổi tiếng hơn ai chúng ta không thể cân đo được. Anh Hiếu có chỗ đứng nhất định và đối tương khán giả riêng, tôi cũng vậy. Anh Hiếu đã đi hát 8 năm, phát hành 9 -10 album. Tôi không dám so sánh với anh Hiếu vì tôi mới chỉ có trong tay 2 album. Tôi không bao giờ nghĩ về chuyện ai hot hơn ai. Anh Hiếu yêu tôi cũng không phải vì tôi nổi tiếng. Chúng tôi quen nhau khi tôi chưa thành công như bây giờ. Việc quen biết và đến với nhau là xuất phát từ cái duyên và sự đồng cảm.

- Dù đã công khai được hơn 2 năm nhưng cả hai vẫn là tâm điểm chú ý. Hai bên gia đình có phàn nàn gì về sự soi mói này của dư luận?

- Bố mẹ tôi sống hiện đại nên không có ý kiến gì. Hơn nữa gia đình tôi và gia đình anh Hiếu biết rõ nhau và không phàn nàn về chúng tôi. Dẫu vậy, đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu vì những gì riêng tư đều bị phơi bày trên mặt báo mà không có được sự đồng ý từ tôi. Lần đầu tiên bị chụp ảnh trộm, tôi bực tức, nhưng những lần sau tôi quen dần và nhìn sự việc ở góc độ nhẹ nhàng hơn. Hiện tại, tôi đã chú ý vào từng hành động, thậm chí từng lời nói chia sẻ trên Facebook cá nhân cũng rất hạn chế. Những gì riêng tư nhất tôi sẽ cất giữ cho bản thân, nhưng thi thoảng tôi vẫn chia sẻ hình ảnh của tôi và anh Hiếu để mọi người cảm nhận được rằng, cả hai vẫn đang tốt đẹp.

Tôi nghĩ, khán giả nên để nghệ sĩ có một khoảng riêng. Tôi chắc chắn, sự riêng tư của nghệ sĩ phần nào sẽ tác động đến các sản phẩm nghệ thuật của họ.

Quỳnh Như thực hiện