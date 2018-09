Văn Mai Hương có 'tình nhân' mới

Sau lần hòa giọng trong bản opera 'The Phantom of the opera' cách đây không lâu, Văn Mai Hương và Dương Triệu Vũ đã quyết thực hiện hiện sản phẩm chung. Cả hai chọn nhạc phẩm 'Chới với trong cơn đau' của nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình với câu chuyện về hai người trẻ lạc mất nhau trong tình yêu để thu âm, quay MV. Đây cũng là dự án khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài của hai ca sĩ. Ca khúc sẽ được phát hành online vào dịp Tết Nguyên đán, còn bản MV sẽ ra mắt vào dịp Valentine 2014.