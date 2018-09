Vân Dung: ‘Ốm và ngất là chuyện thường xuyên khi tập Táo Quân’

Nữ nghệ sĩ cho biết, do lịch tập chương trình liên tục suốt một tháng nên chị hay bị sốt, ngất xỉu.

Xuất hiện tại buổi họp báo sitcom Có Giời mới biết tại Hà Nội, Vân Dung được các phóng viên dồn dập hỏi về chương trình Táo Quân. Tuy nhiên, chị không thể tiết lộ nhiều thông tin bởi ê kíp sản xuất hoàn toàn giữ kín kịch bản. Ngày 10/1 này, chị cùng các đồng nghiệp Quốc Khánh, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quang Thắng, Chí Trung… sẽ bắt đầu lịch tập Táo Quân 2018. Năm nay, Táo Quân kỷ niệm 15 năm lên sóng nên ngoài những gương mặt quen thuộc, một số nghệ sĩ khác từng tham gia chương trình, trong đó có nghệ sĩ miền Nam cũng góp mặt.

Cách đây không lâu, Chí Trung từng tâm sự, anh có linh cảm Táo Quân 2018 sẽ là chương trình cuối cùng. Nói về vấn đề này, Vân Dung cho rằng: “Bao nhiêu năm nay, ai cũng có linh cảm như vậy nhưng rồi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Sự thật là các anh chị nghệ sĩ của Táo Quân đều lớn tuổi, sức khoẻ cũng giảm sút đi nhiều, nhưng tinh thần thì không hề xuống chút nào”.

Vân Dung cho biết, sau 15 năm diễn Táo Quân, các nghệ sĩ đều đã giảm sút nhiều về sức khỏe.

Nghệ sĩ hài cũng tiết lộ, chính chị là người đầu tiên đề nghị ê kíp Táo Quân 2018 không được tập luyện vào đêm khuya. Chị lý giải: “Các anh con trai có thể thức khuya nhưng tôi là phụ nữ, phải giữ gìn 'thân thể ngọc ngà'. Vốn dĩ tôi đã xấu rồi, tập Táo thâu đêm thì còn thảm hại nữa. Năm nay tôi đề nghị các anh cố gắng tập buổi chiều hoặc buổi tối, tuyệt đối không tập đêm, 11h đêm là cố gắng đóng cửa. Trừ những hôm mọi người quá bận rộn công việc vào ban ngày thì tập đêm, nhưng cũng chỉ tập đêm 3-4 ngày thôi. Chứ nếu tập ròng rã nửa tháng đến một tháng tôi không chịu nổi”.

Gắn bó với Táo Quân từ những ngày đầu tiên, Vân Dung từng đóng nhiều vai Táo, trong đó ấn tượng nhất là Táo Y tế, Táo Giáo dục. Chị thừa nhận, những năm trước chị ít gặp áp lực khi đóng Táo Quân, còn hiện tại chị có cảm giác như ‘núi Thái Sơn’ đè nặng lên vai do công chúng đặc biệt quan tâm đến chương trình. Mỗi lần quay xong Táo Quân, chị như trút được gánh nặng về tâm lý.

Dịp cuối năm, Vân Dung bận đến mức ‘vắt chân lên cổ’ bởi ngoài lịch tập Táo Quân, chị còn hoạt động tại Nhà hát Tuổi trẻ và các show bên ngoài. Khi hỏi sức khoẻ Vân Dung có bị ảnh hưởng bởi công việc dày đặc như vậy, chị cười: “15 năm nay, chưa năm nào tôi được thảnh thơi vào dịp cuối năm. Tôi thường xuyên ốm, sốt, viêm họng, nôn, thậm chí ngất... nên bây giờ tôi quen rồi. Các anh đồng nghiệp nói một mình tôi làm bằng 4-5 người đàn ông. Thế nên tôi chỉ có duy nhất một nguyện vọng là sức khoẻ của mình luôn tốt để còn phục vụ khán giả, mang tiếng cười đến cho tất cả mọi người”. Vân Dung còn kể, đồng nghiệp đều biết rõ tình trạng sức khoẻ của chị nên luôn chuẩn bị sẵn trà gừng, nước đường, sữa, bánh ngọt ở trong cánh gà. “Có khi tôi chưa ốm lắm nhưng cứ nằm xuống nghỉ để được các anh đàn ông chăm sóc”, chị hóm hỉnh nói.

Vân Dung nhí nhảnh bên các đồng nghiệp Chí Trung, Đức Khuê, Quang Thắng và ê kíp sitcom 'Có Giời mới biết'.

Vì quá bận rộn với công việc vào dịp cuối năm nên Vân Dung không có nhiều thời gian lo cho chồng con. Chị cảm thấy may mắn vì bố mẹ sống ngay cạnh nhà. Mỗi khi bận, ông bà vẫn hỗ trợ con gái vun vén việc nhà. “Bố mẹ, chồng con tôi cũng xót bởi thấy tôi làm việc nhiều, nhưng tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự yêu thương của khán giả. Tôi không thể nào vì mình mệt mỏi, ốm một chút là đòi nghỉ ngơi, vậy thì ai sẽ lo công việc xã hội. Khán giả cũng chỉ hy vọng cuối năm được xem chương trình hay nên dù mệt thế nào, tôi cũng phải cố. Hơn nữa, con trai tôi đã lớn, tự lập được rồi, tôi không phải chăm sóc như ngày xưa nữa”, Vân Dung cho biết.

Vân Dung tự nhận mình là một người mẹ nghiêm khắc và khó tính. Chị đưa ra quy định cho con trai 17 tuổi của mình: đi đâu phải xin phép, không được đi về nhà muộn, không được ngủ ở nhà người khác, kể cả đi thăm quan. “Nếu con muốn mua thứ gì cũng phải xin phép tôi và không mua cái gì quá 500.000 đồng. Chồng tôi thì dễ tính, dạy con tâm lý hơn, nói chuyện với con như hai thằng đàn ông và rất bình đẳng, kể cả chuyện con mến ai, yêu ai. Với tôi, con không bao giờ nói chuyện đó. Chồng tôi bảo, trong nhà phải có người đóng vai thiện, người đóng vai ác, chứ cả hai đều thiện hoặc hai người đều ác thì con đi xa rồi. Tôi mang tiếng ác cũng được, miễn sao là con tôi ngoan, mai sau trở thành người có hiếu”.

Cuối năm nay, ngoài kế hoạch tập Táo Quân 2018 Vân Dung còn tham gia sitcom Có Giời mới biết cùng các các nghệ sĩ Chí Trung, Đức Khuê, Minh Hằng, Quang Thắng, Mạnh Dũng, Bạch Quỳnh… Chị vào vai Thổ Kỳ trong gia đình Táo Công gồm Thổ Địa (Quang Dũng) và Thổ Công (Đức Khuê).

Vân Dung muốn đóng vai hiền lành Vân Dung nói về vai diễn mới trong sitcom 'Có Giời mới biết'

Chia sẻ lý do nhận lời đóng sitcom do Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) viết kịch bản, Vân Dung nói: “Tôi không thể từ chối Đinh Tiến Dũng bởi em ấy là một trong những người viết kịch bản cho Táo Quân. Dũng nói, sitcom Có Giời mới biết có nội dung hoàn toàn khác Táo Quân, không đề cập đến những vấn đề to lớn của xã hội, chỉ nói về cuộc sống trong phạm vi gia đình. Hiện tại, sitcom đã quay được 8 tập, tôi rất thoải mái, không áp lực gì cả”.

Nghệ sĩ hài bày tỏ niềm hứng thú bởi vai Thổ Kỳ trong sitcom có tính cách nhẹ nhàng, tình cảm, khác hẳn với hình ảnh đanh đá, ghê gớm thường thấy của chị. “Tôi luôn mong ước một lần, chỉ một lần thôi đóng vai người tử tế, hiền lành một chút. Hy vọng các tập tiếp theo, biên kịch sẽ kéo sự đanh đá của tôi xuống thấp hơn chút nữa, chứ không ra đường khán giả ghét mình thì tội tôi lắm”.

Trong sitcom Có Giời mới biết, Vân Dung sẽ tái hợp với Quang Thắng và Đức Khuê. So sánh về cách diễn của hai đồng nghiệp, Vân Dung nhận xét, Quang Thắng đã diễn với chị mấy chục năm nay nên cả hai rất ăn khớp nhau. Riêng nghệ sĩ Đức Khuê là bạn cùng lớp trung cấp suốt 4 năm, hiện tại cùng hoạt động trong Đoàn 2 của Nhà hát Tuổi trẻ với chị. “Anh Khuê có cách diễn hóm, chậm thôi nhưng anh ấy đã làm thì khó ai có thể thay thế được. Anh Thắng thì thông minh, phản ứng rất nhanh trong mỗi tình huống”.

Sitcom Có Giời mới biết dài 52 tập, sẽ phát sóng vào lúc 20h30 phút, từ ngày 1/1/2018.