V.Music được truyền hình Thái Lan yêu thích

Nhóm tiếp tục sang đất nước Chùa Vàng giao lưu trong chương trình do đài truyền hình quốc gia Thái tổ chức.

Nhóm V.Music chia sẻ, họ vừa nhận được lời mời từ Đài phát thanh - truyền hình quốc gia Thái Lan sang giao lưu và tham gia một số sự kiện. Chương trình do Ban Đối ngoại của chính phủ Thái Lan tổ chức dành cho sinh viên tại đại học danh tiếng Suan Sunandha Rajabhat vào 31/8.

Đây là lời mời tiếp thep sausự kiện giao lưu thanh niên các nước Asean trước đó mà V.Music đã từ chối vì quỹ thời gian eo hẹp.

Nhóm V.Music. Ảnh: Pro-K

Để chuyến đi thành công tốt đẹp, V.Music dành thời gian học thêm tiếng Thái trong thời gian qua. Họ cũng tích cực tập luyện để các màn trình diễn gây ấn tượng với giới trẻ Thái Lan. Dự kiến, V.Music biểu diễn 3 ca khúc sôi động. Trong đó, có một ca khúc hát bằng tiếng Anh là I got it, do nhạc sĩ trẻ Kiên Trần của nhóm FBboiz sáng tác.

V.Music bật mí, họ sẽ đứng chung sân khấu với một số ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng của Thái Lan: nhóm rock nam Yes' sir Day, nhóm nữ Candy Mafia, quán quân The Voice Thái mùa đầu tiên King Pichet...

Đây không phải lần đầu tiên V.Music đến đất nước Chùa Vàng nên họ không còn bỡ ngỡ, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Hai năm trước, V.Music từng được Đài phát thanh - truyền hình quốc gia Thái Lan mời sang tham quan kết hợp biểu diễn thông qua Hiệp hội phát thanh - truyền hình châu Á - Thái Bình Dương.

Các chàng trai hy vọng, những hoạt động âm nhạc liên tục của nhóm từ đầu năm đến nay sẽ nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả, cũng như những đánh giá tích cực từ các anh chị, bạn bè đồng nghiệp.

Hàn Quốc Việt