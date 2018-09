Uyên Nhi đoạt quán quân Gương mặt thân quen nhí

Bảo An và Chí Thiện thể hiện hình ảnh bà sơ trong phim 'Những bà sơ hành động', biểu diễn ca khúc tiếng Anh 'I will follow him'. Trước khi hát, cặp thí sinh biểu diễn đoạn hài kịch ngắn, khiến khán giả bật cười sảng khoái. Bảo An và Chí Thiện đều lạ lẫm với mái tóc xù, gương mặt 'nhuộm' đen thành người da màu.