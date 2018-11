Uyên Linh trở thành khách mời đặc biệt tại sự kiện ở Đà Nẵng

Ca sĩ thể hiện lại ca khúc 'Cảm ơn tình yêu' trong sự kiện khai trương tòa nhà ánh sáng Head Office ở thành phố biển, vào ngày 15/11.

Uyên Linh cho biết thấy rất háo hức khi trở lại Đà Nẵng. "Đây là một sự kiện quy mô nên mỗi phần trình diễn cần có thông điệp nhất định. Cảm ơn tình yêu là một trong số những ca khúc mà tôi sẽ biểu diễn. Đó như lời cảm ơn, món quà của tôi gửi tới đông đảo những khán giả đã dành nhiều tình cảm, ủng hộ nhiệt thành trong suốt thời gian qua".

Uyên Linh xác nhận sẽ góp mặt trong sự kiện khai trương tòa nhà ánh sáng Head Office thuộc Công ty Bất động sản Đất Xanh Miền Trung ở Đà Nẵng, ngày 15/11.

Theo Uyên Linh, Đà Nẵng những năm gần đây là tâm điểm của các sự kiện văn hóa - giải trí cũng là nơi xuất hiện của nhiều tòa nhà làm việc đẳng cấp, thu hút nhân tài về đây làm việc. Đối với các bạn trẻ, cơ hội được trải nghiệm một môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp vẫn chưa còn nhiều ở Việt Nam. Chính vì vậy, những tòa nhà Co – working luôn có sức hút đặc biệt đối với đông đảo công chúng.

Tại sự kiện, Uyên Linh còn có cơ hội gặp gỡ "chim công làng múa" cùng nhiều gương mặt "hot" trong giới trẻ hiện nay như Đào Thúy Hường, Hải Vân, Phạm Linh...

Giọng ca nội lực và đầy cảm xúc của Uyên Linh luôn được nhiều người yêu mến. Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 201, cô trở thành một trong những ca sĩ được đánh giá cao về kỹ năng thanh nhạc cũng như chất riêng trong lối trình diễn. Những bài hát mang "đậm chất Uyên Linh" như Chờ người nơi ấy, Cảm ơn tình yêu, Đường Cong, Saving All My Love For You, Take Me To The River...

Hải My