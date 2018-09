Uyên Linh ôm chặt Hồ Trung Dũng khi hội ngộ tại Phú Quốc

Trong sự kiện, cả hai còn song ca nhạc phẩm nổi tiếng 'When You Tell Me That You Love Me'. Uyên Linh chia sẻ, cô và 'đàn anh' từng biểu diễn cùng nhau trong nhiều chương trình nên khi hòa giọng rất ăn ý. Ngoài đời thường, cả hai khá thân thiết vì có nhiều điểm chung về quan điểm nghệ thuật, lối sống khép kín.