Uyên Linh mặc gợi cảm, khoe hình xăm độc đáo

Uyên Linh xinh xắn trong chiếc váy xòe, may bằng chất liệu vải thô. Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 rất hào hứng tham dự Ngày hội Hồng We Care For Her, tuyên truyền phòng chống bệnh ung thư vú.