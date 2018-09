Uyên Linh hát cùng dàn giao hưởng trẻ

Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 sẽ làm khách mời trong concert 'The tree of life' vào ngày 8/10 tại Hà Nội.

Mặc dù bận rộn với những dự án riêng nhưng Uyên Linh vẫn nhận lời biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Rhapsody Phiharmonic. Cô từng tham gia nhiều show diễn lớn nhưng đây là dịp hiếm hoi cô có cơ hội đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ giao hưởng trẻ, thuộc thế hệ 8X, 9X của Hà Nội. Trong conert Rhapsody No9: The tree of life vào tối 8/9 tại rạp Công Nhân Hà Nội, cô sẽ cất giọng thể hiện một số bài hát nhạc phim nổi tiếng.

Ca sĩ Uyên Linh.

Không ít người lo ngại Uyên Linh sẽ "bị khớp" bởi cô không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Tuy nhiên, nghệ sĩ Lưu Quang Minh, người thành lập dàn giao hưởng cho biết, Thần tượng Âm nhạc Việt Nam từng có lần hợp tác với dàn nhạc trong một event. Anh biết rõ bài hát nào phù hợp với chất giọng của cô. Anh tin tưởng, Uyên Linh và dàn nhạc sẽ tập luyện kỹ lưỡng, thấu hiểu nhau để không bị "chênh" khi đứng trước khán giả.

Concert Rhapsody No9: The tree of life được xây dựng dựa trên ý tưởng của bộ phim cùng tên từng đoạt giải Phim hay nhất Liên hoan phim Cannes năm 2011 của tài tử Brad Pitt. Cuộc đời của mỗi con người bắt đầu từ những cảm nhận sơ khai của một linh hồn bé bỏng, đến những đấu tranh dằn vặt trong cuộc sống và cuối cùng là cái chết. Xuyên suốt concert gồm 3 chương: Sự hình thành, Sự trải nghiệm, Sự chết và tái sinh, dàn nhạc và Uyên Linh sẽ trình diễn nhiều bản nhạc phim Hollywood nổi tiếng như Married of life (phim Up), Circle of life (phim Lion King), I dreamed a dream (nhạc kịch Những người khốn khổ), Skyfall (phim Điệp viên 007), Time (phim Inception), Drink up me hearties (phim Cướp biển Caribe)... Ngoài ra, các bản nhạc quen thuộc của J.S. Bach, Beethoven, Vivaldi... cũng được dàn nhạc lựa chọn trình diễn, nhằm lột tả hết thông điệp, triết lý về cuộc đời.

Dàn nhạc Rhapsody Phiharmonic.

Dàn nhạc Rhapsody Phiharmonic được thành lập từ năm 2010 bởi nghệ sĩ Lưu Quang Minh và những người bạn. Ban đầu nhóm có 30 thành viên, từng học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đến nay, dàn nhạc đã có 74 thành viên chính thức, trong đó, nhiều người từng tham dự dàn nhạc giao hưởng trẻ châu Á, dàn nhạc giao hưởng Đông Nam Á. Một số cá nhân tiêu biểu của nhóm như: Phạm Khánh Toàn (oboist, sinh năm 1988) từng đoạt giải ba hòa hấu Concour 2010, Đào Hồng Nhung (violist, sinh năm 1992) đoạt giải nhì cuộc thi Concour Việt Nam 2010, Nguyễn Thiện Minh (violinist, sinh năm 1993) đoạt giải nhất Concour mùa thu 2007 và giải nhất International Music Competition tại Indonesia, Đào Hải (violinist, sinh năm 1993) đoạt giải ba International Music Competition 2011.

Từ khi thành lập, hàng quý dàn nhạc đều có chương trình Rhapsody No, giới thiệu nhiều tác phẩm mới đến cho khán giả. Dàn nhạc chơi thể loại âm nhạc pha trộn giữa cổ ddiern, fusion, jazz, pop/rock hiện đại và thậm chí cả R&B. Concert diễn ra vào tối 8/10 tại Rạp Công Nhân Hà Nội với khách mời Uyên Linh là số thứ 9 của chương trình.

Quỳnh Như