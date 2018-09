Uyên Linh giải thích về phát ngôn 'đụng chạm' Taylor Swift

Nữ ca sĩ cho biết, những gì cô viết trên trang cá nhân về 'công chúa nhạc đồng quê' chỉ là lời đùa cợt.

Cách đây không lâu, Uyên Linh có dòng chia sẻ trên Facbook cá nhân để thông báo tin vui với khán giả, album Portrait - Chân dung của cô được phát hành trên iTunes Việt Nam. Sản phẩm này nhanh chóng đứng top 1, vượt lên trên cả Taylor Swift. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã vô tình 'đụng chạm' đến 'công chúa nhạc đồng quê' khi gọi Taylor là 'con rắn hao giai' (biệt danh của Taylor: rắn chúa). Lời phát ngôn của Uyên Linh nhanh chóng gây ra cuộc tranh luận ồn ào trên mạng xã hội. Người hâm mộ Taylor bày tỏ sự tức giận trước nhận xét của Uyên Linh, thậm chí để lại những lời chửi rủa trên trang cá nhân của Quán quân Idol. Fan của Taylor cho rằng, Uyên Linh chưa có thành tựu gì đáng để so sánh với thần tượng của họ.

Tại buổi họp báo đêm nhạc In the spotlight với chủ đề Imagine tại Hà Nội vào chiều qua (5/12), Uyên Linh thẳng thắn nói về vụ ồn ào. Nữ ca sĩ cho biết, lời cô viết trên trang cá nhân về Taylor Swift chỉ mang tính đùa cợt. "Cô ấy tài năng, xinh đẹp, nếu không 'hao giai' thì làm sao cô ấy có những bài hát hay cho chúng ta nghe. Đây là một câu nói đùa hết sức bình thường mà tôi tin là tất cả mọi người đều hiểu. Còn những người có thời gian lên mạng xã hội để ồn ào trên đó chỉ là mấy em nhỏ. Tôi vẫn giữ nguyên status và những lời bình luận của các em trên Facebook để biết đâu bố mẹ các em đọc được", cô nói.

Uyên Linh lên tiếng về phát ngôn 'đụng chạm' Taylor Swift Trước lời khuyên nên khéo léo, kín đáo hơn trong mỗi lần phát ngôn về đồng nghiệp, Uyên Linh cho rằng, mỗi người có một tính cách khác nhau: "Nếu người nào cũng kín đáo hoặc ồn ào thì cuộc sống không còn màu sắc. Khi mình dám hỏi thì phải dám nghe để đón nhận những quan điểm của người khác. Điều quan trọng là quan điểm đó có ảnh hưởng đến mình hay không. Từ lâu, ai có muốn nói gì thì nói, tôi vẫn có suy nghĩ của riêng mình. Tính tôi có gì nói đó và nói cho tới cùng. Tôi cũng đi hát đủ lâu nên ai hỏi cái gì tôi cũng không né tránh".

Sau khi phát hành album Portrait, Uyên Linh tiết lộ, cô bận rộn chạy show đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi. Vào đêm Giáng sinh (24/12) tới, cô là giọng ca nữ duy nhất góp mặt trong đêm nhạc In the spotlight cùng Tấn Minh, Trọng Tấn và Tùng Dương. Chương trình diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Với sở trường là những ca khúc nước ngoài và giọng hát đang ngày một chín về trải nghiệm, Uyên Linh hứa hẹn sẽ là 'tiếng chuông thánh thót' trong đêm Noel. Ngoài các tiết mục solo, cô còn có màn kết hợp với 'đàn anh' Trọng Tấn.

Uyên Linh cùng các ca sĩ Tấn Minh, Trọng Tấn, Tùng Dương, nhạc sĩ Hồng Kiên và ê kíp sản xuất đêm nhạc.

"Tôi đã hát chung với rất nhiều ca sĩ đàn anh, đàn chị như Tùng Dương, Thanh Lam, Hồng Nhung, Đức Tuấn…, nhưng không hiểu sao khi được nhạc sĩ Hồng Kiên giao song ca với anh Trọng Tấn là tôi thấy mình đỏ bừng mặt lên, sợ muốn té ghế luôn. Tôi không hiểu vì sao mình lại như thế nhưng chỉ biết là thấy rất sợ", cô chia sẻ.

Trước lời thú nhận của Uyên Linh, Trọng Tấn cười nói, có lẽ nữ ca sĩ đang dành cho mình sự ưu ái quá mức. Bản thân anh cảm thấy rất thú vị khi được ghép đôi với Uyên Linh. Anh còn hài hước tâm sự, anh phải nhờ 'đàn em' hỗ trợ cho mình trong phần hát tiếng Anh để phát âm trôi chảy và chuẩn xác.

In the spotlight với chủ đề Imagine là chương trình giới thiệu những bài hát Giáng sinh bất hủ, những bản hòa tấu kinh điển của âm nhạc thế giới và các nhạc phẩm về mùa đông quen thuộc của Đỗ Nhuận, Phạm Duy, Vũ Thành An... Điểm nhấn của show là sự kết hợp của ba giọng ca Tenor hàng đầu Tấn Minh, Trọng Tấn, Tùng Dương. Nhạc sĩ Hồng Kiên, Giám đốc Nghệ thuật của chương trình chia sẻ: “Đêm nhạc lần này là một buổi hòa nhạc đúng nghĩa. Bên cạnh các bài hát được thể hiện qua giọng ca của Tấn Minh, Trọng Tấn, Tùng Dương và Uyên Linh, chúng tôi sẽ dành một mảnh đất diễn khá rộng cho dàn nhạc và các nghệ sĩ solo với những bản hòa tấu kinh điển mọi thời đại".

Trong đêm nhạc, ban tổ chức còn trang trí không gian của Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội thành một thánh đường lộng lẫy của tình yêu để dành tặng cho khán giả.