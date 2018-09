Uyên Linh 'dụ dỗ' Nguyên Thảo song ca

Hai giọng ca đẹp lần đầu tiên có hai đêm nhạc chung tại TP HCM.

Cách đây vài tháng, khi Uyên Linh và Nguyên Thảo tham gia chương trình In the spotlight tại Hà Nội, họ nảy sinh ý tưởng thực hiện một đêm nhạc chung. Thế nhưng, Nguyên Thảo quá bận rộn việc gia đình, còn Uyên Linh mải mê với những dự án âm nhạc của mình nên cả hai vẫn chưa biến ý tưởng thành hiện thực được. Mới đây, nhân dịp gặp nhau tại TP HCM, Nguyên Thảo đã bị Uyên Linh "dụ dỗ" làm đêm nhạc. Trước lời "rủ rê" của đàn em, nữ ca sĩ Đà Lạt lập tức đồng ý.

Nguyên Thảo chia sẻ, trong mắt cô Uyên Linh là một ca sĩ có giọng hát đẹp và nhiều cảm xúc. Họ lại chơi với nhau khá thân nên có sự đồng điệu về âm nhạc. Trong đêm nhạc tới, Nguyên Thảo và Uyên Linh sẽ có những tiết mục song ca bên cạnh phần trình diễn solo của mỗi người. Đây cũng là phần được khán giả chờ đợi nhất, bởi hai nữ ca sĩ đều sở hữu giọng hát nội lực.

Uyên Linh và Nguyên Thảo.

Họ sẽ hát chung 3 ca khúc, nhưng tạm thời chỉ tiết lộ có một tiết mục khá đặc biệt. Đó là màn song ca If you go away với phần đảm nhận tiếng Anh của Uyên Linh, còn Nguyên Thảo hát bản tiếng Việt với tựa đề Nếu người yêu ra đi. Nếu hai đêm diễn 25-26/4 tại phòng trà We (TP HCM) được khán giả đón nhận, hai ca sĩ sẽ quyết định việc họ có nên thực hiện những dự án lớn hơn hay không.

Uyên Linh nổi lên từ cuộc thi Vietnam Idol 2010, được xem như hiện tượng thời điểm đó. Sau 4 năm, cô có vị trí khá vững vàng trong nhạc Việt. Nguyên Thảo không đình đám như Uyên Linh, nhưng lại là giọng ca có chỗ đứng riêng và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Hàn Quốc Việt