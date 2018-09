Uyên Linh đón sinh nhật muộn cùng Dũng Đà Lạt

Cả hai cùng chung vui với 200 khán giả trong đêm nhạc tối 4/1.

Tối qua, Uyên Linh - Dũng Đà Lạt có đêm nhạc giới thiệu album Ước sao ta chưa gặp nhau tại TP HCM. Điều thú vị là đêm nhạc này cũng được xem như buổi tiệc sinh nhật muộn của cả hai. Uyên Linh sinh ngày 1/1 còn nhạc sĩ lãng tử sinh ngày 2/1. Trước đó, Uyên Linh chưa từng tiết lộ cụ thể mối quan hệ giữa cô với Dũng Đà Lạt, chỉ úp mở anh luôn có vị trí đặc biệt trong tim mình.

Uyên Linh tươi tắn bên Dũng Đà Lạt.

Uyên Linh chia sẻ, sau khi ra mắt album cô nhận được nhiều lời mời biểu diễn. Vì vậy, cô đón tuổi mới ngay trên máy bay khi đang sang Mỹ biểu diễn. Sang xứ cờ hoa vỏn vẹn 3 ngày, Thần tượng âm nhạc 2010 vội trở về Sài Gòn để chuẩn bị cho đêm nhạc 4/1.

Mở đầu phần biểu diễn, Uyên Linh xin lỗi khán giả vì sức khoẻ không tốt, sợ ảnh hưởng đến giọng hát. Nhưng cô hứa hát hết khả năng và sẽ "sung" hơn nếu khán giả ủng hộ. Trong đêm nhạc, Uyên Linh càng hát càng hay và được khán giả vỗ tay liên tục để cổ vũ. Cô lần lượt thể hiện 7 ca khúc trong album mới Ước sao ta chưa gặp nhau và một số bài hát quen thuộc như Chỉ là giấc mơ, To make you feel my love, Hoa sữa, Gửi người em gái, Lắng nghe mùa xuân về... hay Như giọt sương rơi - sáng tác mới của Phạm Hải Âu.

Cô có đêm nhạc rất thành công dù sức khoẻ không tốt.

Sau đêm nhạc kéo dài hai tiếng đồng hồ, Uyên Linh sẽ tiếp tục tổ chức những show diễn khác để quảng bá album mới. Tối nay, nữ ca sĩ góp mặt trong chung kết Hoa khôi áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới với màn hoà giọng cùng hai diva Hồng Nhung, Hà Trần.

Hân Quy