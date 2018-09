Uyên Linh: 'Đàn ông phải thông minh, hơi hâm hâm thì tôi mới thích'

Giọng ca 'Bài hát của em' tiết lộ rằng, cô thường rung động trước những người đàn ông hơn tuổi và tinh quái.

- Bề ngoài chị là một cô gái bản lĩnh, bướng bỉnh, vậy trong tình yêu thì thế nào?

- Ai làm bạn trai của tôi thì phiền thực sự bởi tôi bị quấn quýt một cách quá đáng và hay nhõng nhẽo. Lúc mới yêu, gần như tôi muốn có họ ở bên 24/24, chỉ khi nào tình cảm đi vào một quỹ đạo ổn định thì mới chút thay đổi. Hiện tại, tôi không dám tuyên bố rằng mình có bạn trai hay chưa, bởi một lần công khai là đủ rồi. Ở mối tình trước, cả nước biết chuyện tôi yêu ai, rồi lúc chia tay cả nước cũng biết. Cho tới bây giờ, có người vẫn hỏi tôi 'Anh Dũng (Đà Lạt) đâu? Anh Dũng có khỏe không?', trong khi tôi đã chia tay anh ấy hai năm rồi. Chúng tôi đang là bạn bè tốt của nhau.

Uyên Linh chia sẻ về mối tình với Dũng Đà Lạt Uyên Linh chia sẻ về mối tình 5 năm với Dũng Đà Lạt trong talkshow của Trấn Thành

- Khi yêu, chị sẽ lao như con thiêu thân hay đủ tỉnh táo để biết nên dừng lại đúng lúc?

- Tôi nghĩ mình có cả hai điều đó. Tất nhiên để làm bạn trai tôi thì cũng phải qua quá trình sàng lọc theo tiêu chuẩn của tôi, ưa nhìn theo con mắt của tôi. Khi họ đã vượt qua 'vòng gửi xe' và tôi cũng có cảm tình với họ thì tôi sẽ lao đầu vào yêu một cách điên cuồng, đến mức quên ăn, quên ngủ vì yêu cũng thấy no, không cần ăn uống gì. Nhưng sau 1-2 tháng, tôi sẽ ngồi xuống, gạch đầu dòng vào tờ giấy với những điểm mình không hài lòng hoặc rất không hài lòng về họ. Tính tôi thẳng thắn, sẽ nói hết những gì khúc mắc trong lòng mình. Nếu cả hai không thể thoả hiệp để có thể cùng bước đi tiếp thì tôi cho rằng nên dừng lại, nói lời cám ơn nhau về khoảng thời gian tốt đẹp.

Sau mối tình 5 năm với nhạc sĩ Dũng Đà Lạt, Uyên Linh không muốn công khai với công chúng về đời sống tình cảm.

- Người đàn ông có tiêu chuẩn thế nào mới lọt vào mắt xanh của chị?

- Phải tinh quái, trải đời, thông minh, nói chuyện lọt tai, trí tưởng tượng phong phú và cũng phải hơi 'hâm hâm' thì tôi mới thích, chứ đẹp trai đến mấy tôi cũng không rung động nếu thiếu những yếu tố kia. Tôi cũng không phải hot girl với hai má phúng phính nên làm gì có chuyện hot boy nào tán. Cũng có một vài bạn nhỏ tuổi từng tán tỉnh tôi, nhưng tính cách của họ hơi "trẻ con" nên cuối cùng chẳng ra sao. (Cười)

Tôi cũng thích những mẫu đàn ông thành đạt, đi nhiều, giao tiếp nhiều. Trong mối quan hệ tình cảm với người đàn ông lớn tuổi, giả sử tôi có va vấp, sai lầm gì thì họ cũng bao dung hơn.

- Bố mẹ chị có ý kiến gì khi con gái chỉ yêu người hơn nhiều tuổi?

- Bố mẹ tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi. Thi thoảng tôi hay thủ thỉ với mẹ rằng: "Mẹ ơi, hôm nay có ông giám đốc này tán con, nhưng mà hơi lớn tuổi, cứ sao sao đó mẹ ơi?". Mẹ tôi luôn trả lời: "Thì làm bạn thôi. Mẹ biết tính con, một là yêu, hai là không, chứ không nhập nhằng rồi thi thoảng lại gọi điện thoại nhờ vả này nọ".

Tôi và mẹ như hai người bạn vậy. Tôi không giấu mẹ chuyện tình cảm bởi tôi muốn cho mẹ biết thế giới tình cảm của tôi cũng khá phong phú. Mẹ tôi thì yêu bố, lấy bố và chỉ biết một mình bố. Tôi thấy đó là thiệt thòi vì thế giới bây giờ rộng lắm, nếu tôi không giao tiếp với nhiều người khác nhau thì làm sao tôi cảm nhận được nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nếu không tiếp xúc từ những người kinh khủng nhất đến những người dễ thương nhất, làm sao tôi cảm thông, chia sẻ được với những khuyết điểm của người khác.

Tôi nghĩ có thể một phần do giao tiếp nhiều như vậy nên đa số đàn ông nói tôi đào hoa, không chung thủy. Thế nên bây giờ tôi vẫn lẻ bóng. Nhưng tôi tin mình sẽ gặp được một người đàn ông yêu mình đến mức dù tôi có hôn (hôn má nhé) một người đàn ông khác ở trước mặt thì họ cũng không ghen.

- Chị đa tình đến vậy sao?

- Tôi chỉ hay rung động và có ý định muốn tìm hiểu, còn yêu lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Tôi đâu có nhiều năng lượng để yêu nhiều đến vậy. Khi họ tán tỉnh thì tôi cho họ một cơ hội và bản thân mình cũng có cơ hội để gặp gỡ, nói chuyện. Với tôi, giao tiếp là điều cực kỳ quan trọng. Chỉ cần qua một buổi nói chuyện, tôi sẽ biết mối quan hệ này đi đến đâu. Ví dụ, trong buổi gặp đầu tiên, dù họ nói chuyện khá chán nhưng lại ân cần, chu đáo, tinh tế... thì tôi chắc chắn sẽ có buổi gặp gỡ tiếp theo với họ. Còn nếu nói chuyện không hợp, lại chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình... thì không có lần “đi ăn tối riêng tư” thứ hai.

Tôi cần ở họ sự tinh tế, nghĩa là giữ hình ảnh đẹp để mình tôn trọng họ. Họ nên yêu bản thân ở một mức độ đủ. Tôi không cần họ chăm sóc tôi quá mức bởi tôi là nghệ sĩ, tôi biết cách tự chăm sóc bản thân mình. Tôi cũng không cần họ nâng niu 'em là công chúa', 'bà hoàng'... mà có lúc tôi chỉ cần họ ngồi yên lắng nghe mình. Thi thoảng tôi không nói gì thì họ nên tránh ra chỗ khác. Nhưng nếu tôi ngồi im không nói và họ vẫn “biết cách” ngồi im lặng kế bên, đối với tôi đó là một trong những điều quý giá, tôi sẽ trân trọng họ như báu vật. Bạn bè cũng thế, không riêng gì chuyện nam - nữ.

Giọng ca 'Bài hát của em' thích mẫu đàn ông tinh tế, thông minh và có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

- Cứ chờ đợi gặp được người đàn ông tinh tế đó, chị 'ế dài' thì sao?

- Đàn ông mà, họ là giống đực, sẽ phải đi săn. Biết đâu tôi tìm được người đàn ông như vậy, đủ mạnh mẽ để làm cho tôi trở nên dịu dàng. Đàn ông tinh tế có chứ sao không, bởi trên thế giới này có đến 7 tỷ người cơ mà.

- Là người gốc Sài Gòn nhưng chị lại có cách sống khá giống người miền Bắc, khép kín, không thích ồn ào, tại sao lại như vậy?

- Bởi vì mục tiêu của tôi là ca hát thôi. Nói ra thì sợ nhiều đồng nghiệp chạnh lòng và buồn khi tôi “tuyên bố” không thích lên báo, không cần lên báo vì tôi vẫn có show, có thu nhập đều.

Mỗi ca sĩ đều có sự may mắn riêng. Riêng bản thân tôi, đó là quá trình nỗ lực, trau dồi sau 7 năm hoạt động và điều đó đã được các đồng nghiệp công nhận. Tôi nghĩ các bầu show dành cho tôi sự ưu ái vì họ thấy ở tôi có sự tiến bộ trong cách hát, trình diễn, ăn mặc. Mỗi năm, dù không đột phá, nhưng có lẽ tôi không làm cho các nhà tổ chức âm nhạc phải thất vọng. Cũng có nhiều ca sĩ cố gắng, đầu tư còn nhiều hơn tôi nhưng lại thiếu sự may mắn. Nhưng, cứ hãy cố gắng, cố gắng nhiều nữa để một ngày nào đó may mắn mỉm cười với mình. Và khi may mắn đến, hãy chớp lấy thời cơ để vươn lên. Đừng mãi buồn chán hay trách móc mọi người không biết đến mình.

Từ lúc đi học, tôi không bao giờ hỏi câu 'tại sao?'. Tôi muốn có tiền xài, tôi sẽ tìm cách kiếm tiền chứ không xin bố mẹ. Đầu tiên tôi đi làm gia sư, rồi bưng bê quán ăn, bán quần áo... Không bao giờ tôi thắc mắc 'Tại sao mình không sinh ra trong một gia đình giàu có như các bạn?'.

- Chị nghĩ sao nếu có người nói Uyên Linh là thuộc về khán giả cao cấp, chỉ những khán giả có tiền mới mua nổi vé xem chị hát trực tiếp?

- Tôi cũng rất trăn trở, nhưng không thể thay đổi vì những ý kiến đó được. Tôi không thể làm show miễn phí hoặc nhận hát ở những show không đúng với ý muốn của bản thân. Cho nên tôi cố gắng hát phòng trà, để những khán giả trẻ có thể đi xem, dù giá vé của nó vẫn khá cao. Sau khi phát hành album Chân dung (Portrait) tôi đã làm 3 minishow ở Hà Nội, TP HCM và vé bán rất tốt. Tôi đang suy nghĩ làm sao để các bạn sinh viên có thể nghe tôi hát live. Chắc tôi phải nhờ người quản lý tính toán, cô ấy giỏi việc này hơn tôi.

Ngày còn là sinh viên, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được bước chân vào Nhà hát thành phố nghe các diva như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hà Trần hát trực tiếp. Nhưng càng mơ mộng, càng ước mơ nhiều thì tôi càng khao khát nhiều hơn. Biết đâu trong số những bạn học sinh, sinh viên cũng giống như tôi vì kinh tế không cho phép để đi nghe hòa nhạc, nhưng rồi vì càng khao khát, có bạn nào đó sẽ trở thành ngôi sao sáng từ tình yêu âm nhạc thì sao?

MV 'Bài hát của em' - Uyên Linh MV 'Bài hát của em', nằm trong album 'Chân dung' của Uyên Linh

- Nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa, thậm chí ít tuổi hơn chị đều ngồi ghế giám khảo truyền hình nhưng chị lại từ chối, vì sao vậy?

- Thứ nhất là bây giờ nhiều gameshow quá, thứ hai là tôi chỉ thích hát thôi. Rất cá nhân, tôi cho rằng nếu ca sĩ thực sự muốn đóng góp cho âm nhạc thì trước tiên phải đi hát, phục vụ cho khán giả của mình, sau đó ra sản phẩm để mọi người nghe, mà sản phẩm phải đủ tốt. Còn nếu muốn đóng góp bằng những nhận xét, dạy dỗ qua các show truyền hình thì tôi chưa nghĩ tới lúc này. Sau này, nếu không còn đắt show như bây giờ thì có thể tôi sẽ nhận lời làm cố vấn hoặc làm cô giáo. Tôi thích thầm lặng hơn là lên ngồi trên truyền hình.

Hơn nữa, tôi nghĩ việc làm giám khảo show truyền hình không phải là điều dễ bởi họ phải có khả năng giao tiếp đám đông siêu đẳng. Tôi có thử ngồi 1-2 lần nhưng không ổn và thấy không phù hợp với nơi này. Tôi thẳng tính, nếu góp ý tôi sẽ nói hơi nặng nề, còn gameshow thì chỉ cần vui vẻ. Tôi thấy nhiều đồng nghiệp của mình thực sự rất giỏi, được nhiều người yêu mến trong vai trò giám khảo. Còn tôi, không phải lời đóng góp nào cũng được mọi người chấp nhận. Do đó, tôi chỉ đóng góp với người thực sự cần, chứ không nhận xét cho đám đông.

Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 chăm chỉ đi hát, chứ không thích ồn ào trên mặt báo.

- Bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp đã 7 năm và có không ít bản hit, khi nào chị mới định làm liveshow cá nhân?

- Chuyện liveshow không phải là điều dễ dàng. Nếu chỉ book địa điểm, xin tài trợ rồi làm show thì tôi không thích. Tôi muốn chương trình của mình có một concept mà tôi được là chính mình, khán giả phải được thấy một Uyên Linh có lúc vui vẻ, có lúc trầm lắng, cũng có lúc 'trái gió trở trời'... Nói như vậy không có nghĩa tôi muốn chứng tỏ mình là thế này, thế kia, mà tôi chỉ muốn cùng các nhạc sĩ đưa ra xu hướng tổ chức mới. Mới thế nào thì còn... đang nằm trên trang giấy (cười).

- Nhiều người nói chị giàu lắm vì bao nhiêu cát-xê chị đều dành để mua bất động sản. Điều này đúng hay sai?

- Không hẳn vậy. Tiền cát-xê được tôi tái đầu tư vào những sản phẩm, cụ thể là album mới nhất Chân dung (Portrait). Làm gì có chuyện tôi hát được bao nhiêu cát-xê cũng bỏ hết vào túi đâu. Kiếm 10 đồng tôi cũng bỏ ra 4 đồng để chăm lo sức khỏe, rồi làm đẹp. Chị không biết tôi cực kỳ điệu đà đó, lo xa nữa. Lịch chạy show mùa cao điểm của tôi khá dày đặc, nay ở Hà Nội, ngày mai ở Sài Gòn, ngày kia lại bay đi một tỉnh nào đó hoặc sang nước ngoài biểu diễn... Để duy trì sức khoẻ dẻo dai cho lịch trình này, tôi phải chăm sóc sức khỏe nâng cao mà cái giá của nó thì không hề rẻ, khá tốn kém. Mỗi năm tôi tiêu tốn khá nhiều tiền làm đẹp. Ngoài chăm sóc da mặt, tôi cũng phải chăm sóc cả body.

- Chi phí làm album hay chăm sóc sắc đẹp có đáng là bao khi cát-xê của chị thuộc hàng top?

- Có đấy ạ, một chín một mười, mà chi phí làm đẹp là 10 ấy! (Cười to)