Uyên Linh cởi mở nhắc lại scandal đánh ghen

Thần tượng âm nhạc từng nghĩ đến chuyện kiện người tung tin đồn bởi sự việc làm ảnh hưởng đến danh dự của cô.

Đầu năm 2012, Uyên Linh trở thành cái tên được dư luận mổ xẻ trong vụ đánh ghen tại một phòng trà ở TP HCM. Có nguồn tin cho rằng, khi đang tập luyện cho show diễn, cô đã bị vợ của guitarist Dũng Đà Lạt tặng 4 cái tát vì ghen tuông. Thời điểm đó, Uyên Linh chọn cách im lặng để tập trung làm việc.

Trong buổi gặp gỡ báo giới vào chiều qua (4/8) để giới thiệu về liveshow In The Spotlight, Uyên Linh không còn e dè khi được nhắc lại scandal cách đây 2 năm. Cô cho biết: "Tính tôi rất thẳng thắn và chỉ muốn đập lại những người đã tung tin đồn sai, làm ảnh hưởng đến danh dự của mình. Tôi cũng từng nghĩ đến việc kiện người tạo tin đồn và sẵn sàng tuyên bố ai có video chứng minh đó là sự thật thì cứ tung ra. Tuy nhiên, lúc ấy tôi nhát, hơn nữa lại quá bận với lịch làm việc nên mới im lặng. Công ty quản lý cũ của tôi khuyên, nếu đã bước chân vào làng giải trí thì scandal là chuyện thường xuyên nên phải làm quen với điều đó. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã lớn, biết rõ điều gì là quan trọng với mình. Chỉ cần có người tung tin sai, xúc phạm danh dự của tôi và làm cho cha mẹ buồn lòng thì tôi sẵn sàng đấu tranh".

Uyên Linh thoải mái nói về scandal đánh ghen cách đây 2 năm.

Khi được hỏi về guitarist Dũng Đà Lạt, nhân vật bị đồn có mối quan hệ tình cảm với Uyên Linh liệu có xuất hiện trong liveshow sắp tới, cô nói: "Chắc chắn tôi sẽ đưa anh Dũng Đà Lạt lên sân khấu nhưng không phải vì anh ấy có là người yêu của tôi hay không. Với tôi, anh Dũng Đà Lạt là người chơi guitar hay nhất ở Việt Nam bây giờ. Vì thế, bằng mọi giá tôi phải mời được anh ấy tham gia show của mình".

Không tiết lộ về người yêu hiện tại nhưng Uyên Linh nói, cô sẽ chọn yêu người hiểu rõ cô nhất, tạo cho cô cảm giác thoải mái, tự tin và được là chính mình. Cô tự nhận, trong tình yêu, cô không dịu dàng, e ấp như nhiều cô gái khác. Cô từng đau khổ nhiều trong tình cảm, nhưng không hề bi lụy. "Cũng có lúc tôi chán nản, chỉ muốn ở nhà và không làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi không cho phép mình như vậy. Là nghệ sĩ, tôi không thể để những tổn thương của tình cảm làm gián đoạn đến công việc. Tôi vẫn phải mặc đẹp, lên sân khấu và mỉm cười nói lời chào khán giả".

Cô coi nhạc sĩ Hồng Kiên, giám đốc nghệ thuật của chương trình In the Spotlight là "người tình âm nhạc" bởi anh là người hiểu rõ cá tính của cô.

Trưởng thành từ Vietnam Idol 2010 với danh hiệu cao nhất, Uyên Linh nhanh chóng được nhạc sĩ Quốc Trung hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi rời công ty của Quốc Trung, cô tự mình tìm hướng đi riêng. Uyên Linh thừa nhận, 2 năm qua, cô chưa có dấu ấn gì trong âm nhạc, thậm chí chậm chân hơn so với Văn Mai Hương, Á quân Idol năm đó. Vì vậy, cô đặt kỳ vọng liveshow In The Spotlight vào ngày 20/8 tại Hà Nội của mình sẽ là tạo đà cho cô có những tiến mới trong sự nghiệp. Cô nói: "Tôi không lo việc sẽ hát hơn 20 bài trong đêm diễn mà chỉ không biết phải thể hiện bản thân ra sao sau 4 năm đi hát. Show diễn sẽ điểm lại con đường của tôi từ lúc thi Idol, những bài hit và cả hướng đi sắp tới". Cô cũng tiết lộ, 30% các tác phẩm của chương trình sẽ là nhạc quốc tế bởi cô vốn rất tự tin về khả năng hát tiếng Anh.

Không được đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc nên suốt 4 năm qua, Uyên Linh chăm chỉ đi học để nâng cao kỹ thuật. "Tôi chưa bao giờ gián đoạn việc học thanh nhạc. Lúc ở Hà Nội, tôi học cô Phương Lan, sau chuyển vào Sài Gòn thì học thầy Nam Khánh, cô Triệu Yên. Bây giờ, nhìn các ca sĩ trẻ vừa biết đàn, biết sáng tác như Vũ Cát Tường tôi lại mê. Tôi ước mình có thể học về nhạc cụ", cô tâm sự.

Dù liveshow In The Spotlight còn nửa tháng nữa mới diễn ra ( ngày 20/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội) nhưng Uyên Linh đã dành nhiều thời gian để tập luyện cùng ban nhạc Anh Em và ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa. Chương trình được bán vé từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng.

Quỳnh Như

Ảnh: Hải Bá