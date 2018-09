Tuyết Minh bật khóc trước tiết mục của John Huy Trần

Trong liveshow 3 của 'So you think you can dance' vào tối 8/11, cặp đôi Duy Hải - Phạm Lịch lại làm khán giả nghẹn ngào. Bài múa đương đại của hai thí sinh được biên đạo John Huy Trần dàn dựng, dựa trên câu chuyện của chính anh. 9 năm về trước, khi trở về Việt nam, anh đã gặp một phụ nữ tên Trân. Cả hai hợp nhau nên dọn về sống chung như chị em, tri kỷ. 4 năm sau, khi cô gái quyết định ra đi, John Huy Trần cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng như lúc anh mới về nước.