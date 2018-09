Tùng Dương tổ chức đêm nhạc tại Paris

Anh sẽ đưa concert 'Độc đạo' sang Pháp biểu diễn cùng nghệ sĩ Nguyên Lê vào ngày 2/3 tới.

Sau thành công của show Độc đạo vào cuối tháng 11 năm ngoái tại Hà Nội, Tùng Dương quyết định mang chương trình tới Paris, thủ phủ của thể loại world music. Nam ca sĩ cho biết, đêm nhạc có ý nghĩa lớn đối với anh trong việc giới thiệu đến công chúng nước ngoài sản phẩm kết hợp của anh và nghệ sĩ Nguyên Lê - một tên tuổi lớn tại Pháp và thế giới. Độc đạo mang ý nghĩa như một hành trình âm nhạc khám phá và khao khát đổi mới bản thân của Tùng Dương.

Nghệ sĩ Nguyên Lê và Tùng Dương.

Với riêng Nguyên Lê, việc đưa Độc đạo sang Paris còn như cuộc trở về nhà. Tại Pháp, các sản phẩm âm nhạc hay tour diễn của Nguyên Lê đều được giới mộ điệu chào đón nồng nhiệt. Khán giả luôn chờ đợi những sáng tạo mới mẻ, bất ngờ trong cách pha trộn các thể loại âm nhạc của Nguyên Lê như việc sử dụng các chất liệu dân gian châu Phi, vùng Viễn Đông với các bài pop/rock kinh điển.

Tham gia show diễn của Tùng Dương và Nguyên Lê tại Paris là những gương mặt từng xuất hiện trong chương trình tại Hà Nội như: nhóm S.O.F của Nguyên Lê, ca sĩ gốc Senegal - Julia Sarr. Đặc biệt, đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Hương Thanh, em gái nghệ sĩ Hương Lan. Chị là người đồng hành cùng nghệ sĩ Nguyên Lê trong nhiều năm qua các dự án lớn như: Tales from Vietnam, Maghreb and Friend, Mangustao, Fragile Beauty... Hương Thanh cũng là giọng ca của dòng word music được yêu thích tại Pháp. Ngoài các sản phẩm thực hiện cùng Nguyên Lê, chị còn hoạt động trong nhóm Camkytiwa, do chính chị sáng lập.

Ca sĩ Julia Sarr và giọng ca 'Con cò' kết hợp thăng hoa trong show "Độc đạo" tại Hà Nội vào cuối tháng 11 năm ngoái.

Một khách mời khác của Độc đạo là nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam, nghệ sĩ piano trong dàn nhạc Big Band, thuộc Không quân Đức. Anh cũng là người sản xuất xuất album Liti cho Tùng Dương vào năm 2010 (album giành giải Cống hiến Album của năm).

Đêm nhạc Độc đạo diễn ra vào ngày 2/3 tại Nhà hát Adyar, số 4 Square Rapp, nằm ngay dưới chân tháp Eiffel của Paris. Nhà hát cổ kính và sang trọng này từng là nơi biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Trong chương trình, ngoài các ca khúc của album Độc đạo, Tùng Dương còn thể hiện nhiều tác phẩm trong album Liti.

Nam ca sĩ còn bật mí, sau show diễn tại Paris, vào cuối tháng 4, anh và nghệ sĩ Nguyên Lê sẽ tiếp tục đưa Độc đạo đến Tokyo, Nhật Bản.

Quỳnh Như