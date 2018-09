Tùng Dương tham gia Festival jazz Châu Á

Giọng ca 'Con cò' là đại diện duy nhất của Việt Nam tại sự kiện hội tụ nhiều nghệ sĩ tài năng của châu lục.

Vào ngày 10/7, Tùng Dương sẽ lên đường sang Chiangmai (Thái Lan) để tham gia Asean One Multicultural Festival 2015. Đây là lần đầu tiên festival nhạc jazz được tổ chức với sự góp mặt của hơn 10 quốc gia trong khu vực. Tùng Dương cho biết, anh đã chọn 3 nhạc phẩm Feeling good (Nina Simon), Chiếc khăn Piêu và ca khúc mới nhất của nhạc sĩ trẻ Sa Huỳnh, Con tằm để trình diễn. Trước đây, anh từng nhiều lần đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ jazz quốc tế tại Festival jazz châu Á 2005, làm khách mời trong tour diễn cùng nhóm jazz Unit Asia hay tham gia Festival Vọng Nguyệt cùng nghệ sĩ Đan Mạch do Niels Lan Do Ky và nhạc sĩ Quốc Trung (2007). Năm ngoái, anh còn cộng tác với nghệ sĩ Nguyên Lê mang concert Độc đạo đến Paris.

Tùng Dương sẽ tham gia festival jazz tại Thái Lan vào tháng 7.

"Nhạc jazz là nguồn cảm hứng lớn và luôn song hành trong suốt sự nghiệp của tôi. Từ chất liệu jazz, tôi khai thác và mở rộng biên độ khi kết hợp với các thể loại âm nhạc khác. Dù âm nhạc của tôi có pha trộn và phát triển thế nào thì jazz vẫn giữ vị trí chủ đạo. Được trở thành đại diện của Việt Nam trong Asean One Multicultural Festival 2015 là một vinh dự cho tôi. Khi được ban tổ chức gửi lời mời, tôi rất muốn sẽ giới thiệu được bản sắc và văn hóa đất nước qua âm nhạc của mình", Tùng Dương tâm sự. Anh cũng mong, sẽ ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ đam mê jazz và nhiều nhạc sĩ sáng tác ở phong cách này để jazz không còn kén người nghe.

Được mệnh danh là 'divo nhạc Việt', 5 năm trở lại đây, Tùng Dương không ngừng nghỉ trong việc sáng tạo. Anh liên tiếp có những sản phẩm và liveshow được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Tùng Dương cũng là ca sĩ duy nhất đoạt đến 8 giải Cống hiến. Năm nay anh dự định sẽ phát hành album jazz cùng nhạc sĩ Giáng Son, album với nhạc sĩ Sa Huỳnh và tham gia liveconcert cùng các diva Việt.

Quỳnh Như