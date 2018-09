Tùng Dương chỉ trích Sơn Tùng không xứng là 'ca sĩ của năm'

Nam ca sĩ chỉ trích 'đàn em' đạo nhạc mà vẫn được giải Cống hiến.

Sơn Tùng M-TP ra mắt MV mới Chúng ta không thuộc về nhau lúc 0h ngày 3/8. MV nhanh chóng tạo sức lan tỏa trên mạng xã hội. Chỉ sau hơn một ngày, MV đã đạt khoảng 4 triệu lượt xem. Đây là con số "khủng", không chỉ đối với một nghệ sĩ Việt, còn là con số mơ ước của nhiều nghệ sĩ nước ngoài. Điều đáng nói, ca khúc này đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen về hình ảnh bắt mắt của MV cũng như giai điệu ấn tượng, Chúng ta không thuộc về nhau - sáng tác của chính Sơn Tùng - bị cho là đạo hit We don't talk anymore của Charlie Puth và Selena Gomez. Ca khúc của Sơn Tùng cũng ra mắt đúng lúc MV We don't talk anymore phát sóng, càng bị khán giả đem ra so sánh và bắt lỗi.

Sơn Tùng M-TP trong buổi ra mắt ca khúc 'Chúng ta không thuộc về nhau' tối 2/8.

Từ hôm qua đến nay, cộng đồng fan của Sơn Tùng đang phản ứng rất dữ dội trước những ý kiến cho rằng thần tượng đạo nhạc. Hàng loạt sao Việt như Lưu Hương Giang, Thanh Duy Idol, Hoa khôi Lan Khuê... đã bị fan Sơn Tùng "ném đá" không thương tiếc. Các fan cho rằng các sao này cố tình "đá xéo" giọng ca sinh năm 1994 khi đăng tải ca khúc We don't talk anymore trên trang cá nhân.

Sáng 4/8, huấn luyện viên X-Factor 2016 Tùng Dương cũng lên tiếng. Theo anh, trước khi đặt bút bầu chọn Nghệ sĩ của năm giải Cống hiến thì hãy suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá và "soi" thật kỹ. Hồi tháng 4, chính Tùng Dương lại là người trao cúp giải thưởng này cho Sơn Tùng trong đêm trao giải diễn ra ở Thanh Hóa.

Theo Tùng Dương, đừng nhầm lẫn về sự ảnh hưởng để sáng tạo, phát triển thành "đạo, nhái" - vấn đề mà chúng ta vẫn luôn đau đầu lên án bấy lâu và không có giải pháp. Theo anh, vốn liếng, trí tuệ của người "nghệ sĩ" đó có cạn hay không thể hiện ngay ở sản phẩm âm nhạc của họ. "Hãy dung dưỡng cho những giá trị đúng đắn, tử tế, thực chất lâu dài để không góp phần làm méo mó, xuống cấp đi các giải thưởng vốn được kỳ vọng, tin tưởng và sự phát triển, thụt lùi chung của nền nghệ thuật nước nhà. Tỉnh đi các vị".

Tùng Dương trao cúp 'Ca sĩ của năm' cho Sơn Tùng tại giải Cống hiến 2016.

Ý kiến của Tùng Dương nhận được khá nhiều sự đồng tình. Đây không phải lần đầu nam ca sĩ bày tỏ thái độ với một sáng tác của nghệ sĩ trong nước. Tuần trước anh vừa lên án ca khúc Không quan tâm của Dương Khắc Linh có ca từ không tích cực, khiến anh cảm thấy bị xúc phạm khi nghe.

Tương tự, trên fanpage của nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Cát Tường cũng có ý kiến về vấn đề này: “Hồi xưa mình học đại học viết luận, trước khi nộp bài phải gửi bài lên một trang web phát hiện có sao chép của người khác hay không rồi mới được nộp, chứ nộp lên xong mà bị phát hiện đạo văn là bị đuổi học ngay lập tức. Hồi bắt đầu mới viết nhạc, mình cũng tìm hiểu về luật bản quyền, đến giờ mình nhớ trong đầu có một câu thôi mà làm mình luôn tỉnh táo: Chỉ cần mình viết một bài nào bất kỳ mà bài đó giống một bài khác nhiều hơn hoặc bằng 6 nốt nhạc thì được coi là ăn cắp bản quyền hay còn gọi là đạo nhạc”.

MV "Chúng ta không thuộc về nhau".

MV "We don't talk anymore".

