Tùng Dương bất ngờ hát Bolero sau phát ngôn gây tranh cãi

Mặc dù show diễn dành nhiều 'đất' cho 3 ca sĩ nam nhưng Uyên Linh vẫn chứng tỏ được sức hút riêng. Vốn có thế mạnh khi hát nhạc quốc tế, cô không khiến khán giả phải thất vọng trong 'My grown up Christmas list', 'All I want for Christmas is you'.