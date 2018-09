Tuấn Hưng: 'Tôi ngoan hơn từ ngày lấy vợ'

Giọng ca 'Nắm lấy tay anh' hóm hỉnh nói rằng, thời độc thân, anh mải chơi với bạn bè nhưng khi lập gia đình, anh hạn chế đi bar.

Tổ chức đám cưới vào tháng 5 với hot girl Hương Baby kém mình hơn 10 tuổi, Tuấn Hưng đang rất hạnh phúc khi sắp có con trai đầu lòng. Trong buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu về liveshow sắp tổ chức, anh cởi mở chia sẻ, vợ chồng anh gọi con bằng nickname thân mật Su Hào và dự định đặt tên con là Trung Hiếu. Con trai anh sẽ chào đời vào cuối năm nay và Tuấn Hưng lần đầu làm cha ở tuổi 36. Nam ca sĩ là con trai duy nhất trong gia đình nên việc anh lấy vợ và sinh con đều khiến cả nhà vui mừng.

Tuấn Hưng hồi hộp mong chờ ngày con trai đầu lòng chào đời.

Được mệnh danh là chàng ca sĩ đào hoa nhất showbiz, có lịch sử tình trường dày đặc với các mỹ nhân Việt, nhưng từ lúc lập gia đình, Tuấn Hưng tỏ ra sợ sệt trước mỗi tin đồn về tình cảm. Mới đây, khi bị một trang mạng đưa tin anh có bồ nhí, nam ca sĩ đã không kìm nén được sự tức giận và buông những lời nói gay gắt trên trang cá nhân. Tin đồn vô căn cứ này ảnh hưởng ít nhiều đến tổ ấm của anh, đặc biệt là trong giai đoạn bà xã anh đang mang thai. Tuy nhiên, anh cảm thấy may mắn bởi vợ anh là người hiểu chuyện và động viên anh vượt qua.

Mặc dù đã là vợ chồng nhưng Tuấn Hưng hạn chế cho Hương Baby xuất hiện ở các sự kiện giải trí bởi không muốn đời sống riêng tư của mình bị mổ xẻ trên mặt báo. Anh cho biết, anh làm vậy là để bảo vệ hôn nhân trước những sóng gió của showbiz, đồng thời giữ cho tổ ấm được sự bình yên như bao người đàn ông khác. Tuấn Hưng còn hóm hỉnh khoe, từ ngày lấy vợ, anh "ngoan" hơn nhiều. Thời còn độc thân, anh vẫn thường cùng bạn bè tụ tập ăn nhậu hoặc đi bar để giải stress sau mỗi đêm diễn. Thế nhưng, hiện tại, ngoài việc đi hát, anh dành toàn bộ thời gian để ở nhà với vợ, ăn cơm cùng bố mẹ. Anh khẳng định, không ai chiều vợ bằng anh.

Từ ngày lấy vợ, sự nghiệp của nam ca sĩ có thêm sự đột phá, đồng thời anh đắt show quảng cáo hơn.

Cùng với sự viên mãn trong cuộc sống hôn nhân, sự nghiệp của Tuấn Hưng cũng gặp nhiều may mắn từ lúc anh kết hôn. Không chỉ đắt show ở hải ngoại, bài hát Nắm lấy tay anh do Anh Tú sáng tác để tặng Tuấn Hưng trong ngày cưới cũng trở thành hit, được đông đảo khán giả ở trong và ngoài nước đón nhận. Ngoài ra, anh còn được mời làm gương mặt quảng cáo cho khá nhiều nhãn hàng, trong đó có điện thoại HK Phone với cát-xê khủng, cao gấp 5 lần so với Đan Trường, người đại diện cũ. Nam ca sĩ cho biết, anh sẽ tham gia nhiều chiến dịch nhằm đưa hãng lên một tầm cao mới, tách biệt hoàn toàn với các thương hiệu Việt còn lại. Vì bà xã sắp sinh con, anh sẽ hạn chế đi diễn để ở nhà chăm sóc vợ, đồng thời tập trung vào vai trò đại sứ.

Ngày 18/7 tới, cựu thành viên Quả Dưa Hấu sẽ tổ chức liveshow Nắm lấy tay anh tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội để tri ân đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Các ca sĩ Văn Mai Hương, Hạnh Sino, Big Daddy, Emily, ban nhạc Mr.Bott... sẽ làm khách mời trong chương trình.

Q.N.