Tuấn Hưng tổ chức minishow tại triển lãm áo cưới

Nam ca sĩ 'Nắm lấy tay anh' sẽ biểu diễn nhiều bài hot trong Triển lãm Cưới và Du lịch trăng mật HWP 2014.

Chương trình diễn ra vào ngày 15, 16, 17/8, tại Khách sạn Hanoi Daewoo 360 Kim Mã. Nói về minishow đặc biệt của mình, Tuấn Hưng cho biết: "Khi tham gia tổ chức minishow tại triển lãm áo cưới, tôi có cảm giác như được sống lại những ngày tháng lãng mạn trước khi làm hôn lễ. Cả hai người đều háo hức với biết bao nhiêu dự định và mơ ước về một đám cưới ngọt ngào, cùng những kế hoạch cho cuộc sống riêng. Tôi thấy rất vui vì được khán giả trẻ đón nhận, đặc biệt là những người đang yêu. Điều đó chứng tỏ tôi vẫn còn trẻ và đáng yêu trong mắt họ".

Ca sĩ Tuấn Hưng sẽ có minishow và giao lưu trực tiếp với các cặp đôi trong triển lãm Cưới HWP 2014.

Trong minishow sắp tới, Tuấn Hưng chọn Nắm lấy tay anh làm bài hát chính cho show diễn của mình. Ca khúc này do ca sĩ - nhạc sĩ Tú dưa, thành viên của nhóm “Quả dưa hấu” sáng tác tặng Tuấn Hưng. Giai điệu và ca từ của bài hát rất phù hợp với tâm trạng của những bạn trẻ đang yêu và không khí hạnh phúc của đám cưới, đặc biệt là không khí lễ hội của triển lãm cưới. Vì thế Nắm lấy tay anh là lời chúc cho hạnh phúc trăm năm mà nam ca sĩ muốn gửi tặng các đôi uyên ương. Ngoài Nắm lấy tay anh, Tuấn Hưng còn trình diễn Anh nhớ em, Sẽ không còn nữa, In the club… Mỗi ca khúc đều gắn với những kỷ niệm khó quên trong đời của Tuấn Hưng.

Á hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh làm vedette trong đêm Thời trang cưới.

Bên cạnh minishow của Tuấn Hưng, triển lãm Cưới HWP 2014 còn có chương trình thời trang cưới, quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu trong giới showbiz Việt và Vietnam Nextop Model như Á hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh, siêu mẫu Hồng Quế, Á hậu Thể thao thế giới 2014 Phạm Hương… Chương trình thời trang tổ chức vào 19h các tối 15-16/8, giới thiệu các bộ sưu tập cưới mới nhất của các thương hiệu hàng đầu: Julia, Mju Studio, Altamoda, Âu Cơ, John Kim, Juliette, Moza, Hợp Giang…

10.000 cuốn catalogue cưới HWP được phát miễn phí trong 3 ngày trển lãm.

Các cặp đôi còn có cơ hội trải nghiệm những giây phút thú vị của gameshow “Cặp đôi hoàn hảo” diễn ra từ ngày 15 đến 17/8 tại khuôn viên triển lãm, được hưởng các gói ưu đãi đặc biệt từ 100 thương hiệu cưới và du lịch, nổi bật là chương trình du lịch “Thiên đường trăng mật” hạng sang với chi phí tiết kiệm của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines. Đặc biệt, catalogue Cưới HWP 2014 cuốn 2 ra mắt, dày hơn 200 trang sẽ được tặng miễn phí cho tất cả các khách đến triển lãm.

Phương Thảo