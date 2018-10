Tuấn Hưng nhập viện cấp cứu sau khi liveshow bị hủy

Nam ca sĩ cả đêm không ngủ, tinh thần suy sụp, gần như ngất xỉu, nên chiều 6/10 được người nhà đưa vào bệnh viện.

Thu Hương, bà xã của cựu thành viên Quả Dưa Hấu chia sẻ, sau sự cố liveshow bị huỷ đột ngột vào tối 5/10, sức khoẻ của Tuấn Hưng bị ảnh hưởng trầm trọng. Anh khóc rất nhiều trong buổi tiệc sinh nhật mà bạn bè tổ chức cho mình vào tối qua và cả đêm không ngủ được. Đến sáng 6/10, nam ca sĩ bị khàn tiếng và bụng đau quặn thành từng cơn. Khoảng 15h chiều, anh gần như ngất xỉu nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được thở ô xy, truyền nước, Tuấn Hưng đã tỉnh táo hơn nhưng sức vẫn còn yếu. "Tôi vừa thương vừa lo cho chồng, chưa bao giờ thấy anh ấy yếu đuối như vậy. Lúc này tôi chỉ mong anh không suy nghĩ nhiều để sớm hồi phục", Thu Hương nói.

Vợ Tuấn Hưng ở bên chăm sóc cho anh trong lúc anh nhập viện cấp cứu vì kiệt sức vào chiều 6/10.

Rất đông bạn bè thân thiết của Tuấn Hưng đã vào viện thăm anh vào chiều nay, tuy nhiên anh không nói được nhiều bởi vẫn còn rất mệt mỏi. Mỗi khi bạn bè nắm tay động viên, anh lại ứa nước mắt. Các bác sĩ chẩn đoán, nam ca sĩ bị stress và căng thẳng đến mức đau quặn ruột. Anh cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để lấy lại sức khoẻ trong vài ngày tới.

Một tuần trước liveshow, Tuấn Hưng gần như "ăn không ngon, ngủ không yên" vì lo tập luyện và cùng êkíp dàn dựng sân khấu. Việc show bị huỷ sát giờ diễn khiến anh suy sụp về tinh thần. Trong buổi gặp gỡ giới truyền thông để thông báo về sự cố, anh cũng rơi rất nhiều nước mắt.

Theo thông tin từ công an quận Ba Đình, đêm nhạc của Tuấn Hưng vào tối 5/10 bị dừng là bởi Công ty Thăng Long Show (đơn vị được Tuấn Hưng thuê tổ chức chương trình) và Trung tâm văn hoá thông tin thể thao Ba Đình chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho show diễn. Sau khi tiến hành kiểm tra vào ngày 5/10, công an quận Ba Đình kết luận Cung Thể thao Quần Ngựa chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành.

Tuấn Hưng bật khóc khi được vợ và bạn bè mừng sinh nhật tuổi 40 Tuấn Hưng khóc trong tiệc sinh nhật tối 5/10

Một ngày sau khi bị huỷ show, sân khấu liveshow của Tuấn Hưng vẫn được niêm phong và chưa tiến hành tháo dỡ. Chị Đậu Thị Ngọc, đại diện công ty Thăng Long Show cho biết, việc chương trình bị dừng là lỗi của Cung Thể thao Quần Ngựa: "Khi họ ký hợp đồng với đơn vị tổ chức chương trình nghĩa là phải đáp ứng được mọi yêu cầu của cơ quan quản lý. Trường hợp chưa đảm bảo phải tìm phương án tối ưu vì khách hàng". Chị cũng tiết lộ Giám đốc Cung Thể thao Quần Ngựa đã nhận lỗi và hứa sẽ chịu toàn bộ chi phí, tổn thất và sắp xếp một đêm diễn khác thay thế cho Tuấn Hưng trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại Tuấn Hưng và êkíp chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tổ chức lại show diễn hay hoàn tiền vé cho khán giả.

Liveshow Ngựa Hoang được Tuấn Hưng kỳ vọng sẽ là một dấu ấn lớn trong cuộc đời 20 năm ca hát. Anh chọn tổ chức vào 5/10 bởi đây là ngày anh tròn 40 tuổi. Anh đã mời các nghệ sĩ như Lệ Quyên, Tú Dưa, Khắc Việt, Hạnh Sino, nhóm Oplus, DJ Hoàng Anh và ban nhạc Màu Nước tham gia trình diễn. Sau khi bị huỷ đột ngột, rất nhiều đồng nghiệp trong giới showbiz đã gửi lời động viên cựu thành viên Quả Dưa Hấu.