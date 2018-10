Tuấn Hưng gặp tai nạn, siêu xe 15 tỷ nát đầu

Chiếc Ferrari mất lái, đâm vào lan can trên đường từ Lào Cai về Hà Nội rạng sáng nay (16/10), nam ca sĩ may mắn không bị thương.

Khoảng 3h ngày 16/10, Tuấn Hưng ngồi trên chiếc Ferrari 488 GTB do nam tài xế cầm lái đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến thành phố Việt Trì (Phú Thọ), xe mất lái, đâm vào lan can đường. Lúc đó, trời mưa to, đường trơn.

Một người bạn thân của vợ chồng Tuấn Hưng xác nhận với Ngoisao.net, nam ca sĩ và tài xế không bị thương, riêng ôtô bị nát hết phần đầu. Người bạn cho biết do xe gầm thấp, lao xuống hố nước sâu nên mất lái.

Đại diện Ban quản lý cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết một đoạn bó vỉa mặt đường hư hỏng nhẹ sau tai nạn. Cảnh sát giao thông thành phố Việt Trì đã tới hiện trường, làm rõ sự việc.

Siêu xe 15 tỷ của Tuấn Hưng tại hiện trường tai nạn.

Siêu xe Ferrari màu đỏ được Tuấn Hưng mua vào tháng 9/2017 và thường xuyên được anh sử dụng làm phương tiện đi chạy show ở khắp các tỉnh, thành phía Bắc. Anh cũng từng cho ca sĩ Lâm Vũ mượn xế hộp sang trọng này để rước dâu trong đám cưới hồi tháng 5 vừa qua. Giọng ca Nắm lấy tay anh là một trong số ít người sở hữu siêu xe có giá trị gần 15 tỷ đồng này tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, giọng ca Tìm lại bầu trời liên tục gặp chuyện xui khi liveshow Ngựa hoang hôm 5/10 nhân kỷ niệm 20 năm ca hát của anh đột ngột bị hủy trước giờ diễn. Sự cố khiến Tuấn Hưng suy sụp đến mức phải nhập viện. Anh mới ra viện được ít ngày và bắt đầu trở lại với sân khấu. Ca sĩ đang làm việc với luật sư để giải quyết về sự việc, đồng thời lên kế hoạch tổ chức lại đêm nhạc để đánh dấu con đường sự nghiệp.