Tuấn Hưng cho rằng Cung Quần Ngựa phủi trách nhiệm trong vụ hủy show

Đã 14 ngày trôi qua kể từ khi liveshow đột ngột bị hủy, phía Cung Thể thao Quần Ngựa vẫn chưa có câu trả lời cho nam ca sĩ.

Tuấn Hưng chia sẻ với Ngoisao.net, ngay khi liveshow Ngựa Hoang bị dừng đột ngột khoảng 2 tiếng trước giờ diễn vào tối 5/10, êkíp của anh đã không thể liên lạc được với ông Dũng, Giám đốc Cung thể thao Quần Ngựa. Một ngày sau đó, vị này mới liên hệ với công ty Thăng Long Show - đơn vị tổ chức liveshow cho Tuấn Hưng - và hứa sẽ đền bù tổn thất cho sự cố.

Khi Tuấn Hưng nhập viện vì kiệt sức, Giám đốc Cung có tìm đến nhà riêng của anh để hỏi thăm nhưng chỉ gặp mẹ và vợ anh. "Trong cuộc nói chuyện với mẹ và vợ tôi, anh Dũng chia sẻ về việc gần như không biết những chuyện đã xảy ra liên quan đến việc dừng liveshow của tôi. Điều này khiến tôi đặt câu hỏi: Vậy ai là người đồng ý cho dán tờ thông báo hỏa tốc ở cổng sân Quần Ngựa? Và thông tin riêng tôi được biết, chính bảo vệ sân Quần Ngựa kéo barrie không cho khán giả vào, sau đó công an phường mới xuất hiện".

Tuấn Hưng buồn bã trong cuộc gặp báo chí sau khi bị hủy liveshow hôm 5/10.

Trước chuyện Cung Thể thao Quần Ngựa chậm trễ trong việc đền bù thiệt hại, cựu thành viên Quả Dưa Hấu cho biết hai tuần qua anh bàn giao toàn bộ việc xử lý sự cố cho luật sư riêng. Theo thông tin anh nhận được từ luật sư, phía này có dấu hiệu "phủi" trách nhiệm và chỉ đền bù một phần thiệt hại. "Bao nhiêu cho đủ với những mất mát về tinh thần, hình ảnh, uy tín của tôi với khán giả và các nhà tài trợ? Chưa kể tình cảm của các khán giả đã bỏ thời gian đến Cung thể thao Quần Ngựa rồi phải ra về mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ra còn nhiều bạn bè, các bầu sô từ nhiều nơi trên thế giới đã về Việt Nam muốn chúc mừng ngày sinh nhật tuổi 40 của tôi cũng phải book vé về nước". Tuấn Hưng khẳng định, anh và luật sư đang chờ phản hồi của Giám đốc Cung Quần Ngựa: "Nếu anh hợp tác thì mọi chuyện thuận lợi còn nếu không tôi đành phải làm đến cùng sự việc này".

Trước bức xúc của Tuấn Hưng, ông Dũng - Giám đốc cung Thể thao Quần Ngựa - cho hay, phía Cung vẫn đang bàn bạc để giải quyết sự việc và không hề có ý định "phủi" trách nhiệm như cáo buộc của nam ca sĩ.

Khán giả khi đến xem show của Tuấn Hưng tối 5/10 đều không hiểu vì sao chương trình bị hủy.

Liveshow Ngựa Hoang được Tuấn Hưng lên kế hoạch diễn ra vào tối 5/10 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ca hát. Đêm nhạc còn có ý nghĩa đánh dấu tuổi 40 của anh. Anh đã mời các nghệ sĩ như Lệ Quyên, Tú Dưa, Khắc Việt, Hạnh Sino, nhóm Oplus, DJ Hoàng Anh và ban nhạc Màu Nước tham gia trình diễn. Thế nhưng, 2 giờ trước khi diễn ra chương trình, quận Ba Đình có công văn yêu cầu dừng show diễn, lý do là Cung Thể thao Quần Ngựa chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn. Theo ước tính, việc show bị huỷ khiến Tuấn Hưng thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Sự cố khiến Tuấn Hưng kiệt quệ về tinh thần, đến mức phải nhập viện cấp cứu một ngày sau đó. Khi đã lấy lại được sức khỏe, anh dự định sẽ tổ chức một đêm nhạc khác để tri ân tình cảm của khán giả.

