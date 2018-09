Tuấn Hưng bùi ngùi kể về việc bỏ học để làm ca sĩ

Nhóm Oplus cũng có màn kết hợp 'You raise me up' cùng đàn anh. Tuấn Hưng khoe, sắp tới, Oplus sẽ cùng anh sang Mỹ lưu diễn. Anh yêu quý tài năng và tính cách của 4 chàng trai nên muốn giúp đỡ họ phát triển sự nghiệp.