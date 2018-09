Truyền hình thực tế dù bão hòa vẫn hút thí sinh

Với việc đưa những người vô danh trở thành ngôi sao nổi tiếng, các show thực tế là cơ hội để nhiều tài năng tìm đến.

Bất chấp nhiều ý kiến cho rằng truyền hình thực tế tại Việt Nam đang dần trở nên “bão hòa”, thực tế cho thấy các chương trình vẫn không ngừng mọc lên như nấm sau mưa, chễm chệ chiếm sóng khắp các khung giờ vàng. Trong cơn bão truyền hình thực té, thực đơn để khán giả lựa chọn ngày càng phong phú hơn. Không chỉ đơn thuần dừng lại ở ca hát, nhảy múa (Vietnam Idol, Giọng hát Việt, Học Viện Ngôi Sao, Giọng hát việt nhí, Bước nhảy hoàn vũ, Thử thách cùng bước nhảy...), các show thực tế từng bước mở rộng sang các lĩnh vực mới mẻ như: ẩm thực (Vua đầu bếp, Ironchef...), thời trang (Nhà thiết kế Việt Nam), người mẫu (Vietnam’s Next Top Model), khám phá (Cuộc đua kỳ thú), hài (Người bí ẩn), cuộc sống (Người giấu mặt). Và gần đây nhất phải kể đến việc truyền hình thực tế hóa các cuộc thi sắc đẹp bằng chương trình Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới.

Uyên Linh vụt sáng thành ngôi sao sau khi đăng quang Vietnam Idol.

Ttuyền hình thực tế phủ sóng trong khung giờ vàng trên khắp các Đài Trung ương, thành phố với giá quảng cáo cao ngất ngưởng, thậm chí cũng nhen nhóm ở cả các đài địa phương (Cùng nhau tỏa sáng phát sóng ở Đài truyền hình Vĩnh Long). Đây là điều dễ hiểu khi nó mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà sản xuất, đem đến món ăn giải trí cho khán giả, tiếng tăm cho những người ngồi ghế nóng và quan trọng hơn cả là cơ hội thay đổi cuộc đời cho những thí sinh đến với cuộc thi. Thí sinh dự thi không chỉ là những người bình thường mong muốn chứng tỏ tài năng, thay đổi cuộc sống mà còn là những ngôi sao giải trí với cơ hội hâm nóng tên tuổi, đến gần hơn với khán giả. Nhiều cái tên từ vô danh bỗng một bước thành sao. Nhiều ngôi sao cũng bỗng dưng thăng hạng, lượng fan tăng chóng mặt và giá cát-xê đi kèm với sự chào đón của các bầu show cũng nhân lên theo bội số. Cũng bởi lẽ đó, các cuộc thi dưới hình thức show thực tế vẫn thu hút lượng thí sinh đông đảo thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp và bằng nhiều động lực khác nhau.

From zero to… hero

Năm 2007, khi Vietnam Idol (được mua format từ chương trình Pop Idol lừng danh thế giới) lần đầu tiên ra mắt khán giả với format mới lạ, dàn thí sinh trẻ trung và tính tương tác cao, đã tạo nên sức hút mạnh mẽ. Sự đăng quang của cô sinh viên Phương Vy ở sân chơi này bắt đầu đánh thức giấc mơ “from zero to hero” của hàng triệu những con người bình thường cùng niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Ba năm sau, Uyên Linh vụt sáng trở thành hiện tượng sau một đêm với màn trình diễn để đời ca khúc Chỉ là giấc mơ trong Vietnam Idol 2010. Từ đó, tên cô luôn được nhắc đến như một điển hình kinh điển về những hiện tượng đổi đời nhờ truyền hình thực tế ở Việt Nam.

Cách đó 4 năm, khán giả vẫn quen thuộc và theo dõi Sao Mai điểm hẹn như sân chơi ca hát số một và tạo nên hàng loạt gương mặt ấn tượng. Nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi bởi người em “sinh sau đẻ muộn” và lớn nhanh như thổi mang tên truyền hình thực tế. Để giữ thí sinh và khán giả, Sao Mai điểm hẹn cũng từng bước phải cải tiến nhưng vẫn không thể hấp dẫn được các nhân tố tiềm năng.

Nhờ format gần gũi, lợi thế phát sóng, những gương mặt mới tiếp cận dễ dàng khán giả, thu hút được một lượng fan khổng lồ sau chương trình và có được chỗ đứng nhất định mà nhiều nghệ sĩ đứng trên sân khấu hàng chục năm ao ước. Nhìn vào thành công của Uyên Linh, Hương Tràm, Hoàng Quyên mới thấy rõ được tầm ảnh hưởng của những show thực tế. Cả 3 ca sĩ đều được đứng chung sân khấu biểu diễn và được săn đón không thua kém với các tên tuổi hàng đầu. Đó là lý do tại sao nhiều gương mặt gửi gắm số phận của mình vào những cuộc hành trình “from zero to hero”. Thậm chí, dù không phải ai cũng có thể thành “hero”, nhưng chắc chắn sau chương trình, tên tuổi của họ đã vượt qua mốc “zero” ban đầu khá xa.

Cô bé Phương Mỹ Chi cũng trở thành 'hiện tượng' được đông đảo khán giả yêu mến trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí.

Điểm lại loạt chương trình và các hiện tượng trong vài năm gần đây, không khó để khán giả chỉ ra những cái tên ấn tượng như: Phương Mỹ Chi, Quang Anh (Giọng hát Việt nhí); Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn (Giọng Hát Việt); Hari Won (Cuộc đua kỳ thú); Yasuy, Uyên Linh (Vietnam Idol)... hay thậm chí nhiều nghệ sĩ biểu diễn đã lâu nhưng chỉ đến khi tham gia show thực tế mới thực sự được khán giả nhớ đến và ủng hộ như: Trấn Thành (Cặp đôi hoàn hảo), Diệp Lâm Anh, Thu Hiền (Cuộc đua kỳ thú), Hoài Lâm (Gương mặt thân quen). Chưa kể đến những giá trị về vật chất với giải thưởng hấp dẫn, chỉ riêng việc hình ảnh được xuất hiện và phủ sóng trên đài truyền hình quốc gia và các mặt báo cũng đủ để các thí sinh rồng rắn nhau xếp hàng để mong một cơ hội đổi đời với THTT.

Cát-xê tăng theo cấp số nhân

Truyền hình thực tế chỉ có một quán quân và giải thưởng chung cuộc tất nhiên chỉ thuộc về người chiến thắng. Vậy vì sao vẫn có hàng nghìn người chen chúc nhau đăng ký để giành chiếc vé vào vòng trong, rồi lại vất vả đấu loại từng tuần để tranh nhau danh hiệu cuối cùng với tỷ lệ chọi rõ ràng là quá khắc nghiệt. Câu trả lời là, không chỉ có giải thưởng mà qua cuộc thi, họ được trải nghiệm và tích lũy những giá trị khó lòng đo đếm bằng tiền. Tất nhiên, hệ quả cuối cùng là việc cát-xê của họ sau cuộc thi cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Đồng Lan, Thái Trinh, Uyên Linh hay Hòa Minzy trước khi tham gia các cuộc thi trên truyền hình đều là những ca sĩ nghiệp dư biểu diễn tại các quán cà phê nhỏ, với thu nhập ở mức thấp, hoặc “đủ xài”. Hòa Minzy từng chia sẻ về quá khứ vất vả khi cô gái trẻ rời làng quê Bắc Ninh lên Hà Nội lập nghiệp vào năm 17 tuổi. Cô vừa đi học cấp 3, vừa học hát, đồng thời đi diễn ở các quán cà phê nhỏ, kiếm thêm tiền nuôi sống bản thân và ôm giấc mộng ca hát. Tham gia chương trình Học viện ngôi sao, hình ảnh “cô liều” với đam mê và tài năng ca hát đã giúp cô gái 19 tuổi thuyết phục khán giả và giành ngôi vị Quán quân chung cuộc. Điều quan trọng hơn cả giải thưởng 300 triệu đồng là Hòa Minzy có lượng fan khổng lồ, những cơ hội mới cũng mở ra. Cô vụt sáng trở thành một cái tên hot tại các phòng trà, sân khấu ca nhạc với giá cát-xê đủ để cô tự tin bước vào con đường nghệ thuật.

Cát-xê của Hoài Lâm tăng vọt lên nhiều lần sau khi chiến thắng tại Gương mặt thân quen.

Không chỉ Hòa Minzy, báo chí và khán giả cũng từng không ít phen sửng sốt khi biết được mức giá mời Uyên Linh, Hương Tràm hay Hoài Lâm ngay sau khi họ đăng quang. Những Á quân như Văn Mai Hương, Đinh Hương hay thậm chí không lọt vào top như Trung Quân, Bích Phương ở Vietnam Idol, cơ hội và thành công vẫn tìm đến họ nhờ xuất phát điểm tốt, tài năng, bản lĩnh thực thụ.

Truyền hình thực tế về sắc đẹp sẽ tiếp tục hút thí sinh?

Gần đây, một show hoàn toàn mới ra đời được giới thiệu là chương trình truyền hình thực tế về sắc đẹp để tuyển chọn đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới gây nhiều chú ý khi lần đầu tiên đem đến một quy trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cho thí sinh cũng như việc đảm bảo và định hướng thí sinh theo những tiêu chí của các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Thực tế cho thấy, các cuộc thi nhan sắc của Việt Nam đang rơi vào lối mòn và những người đẹp tìm ra trong những năm gần đây đã không còn gây ấn tượng mạnh như trước. Năm 2013, 2014 được xem là một giai đoạn thất bát của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Và sự vào cuộc của truyền hình thực tế được kỳ vọng là làn gió mới sẽ làm thay da đổi thịt của công cuộc tìm những người đẹp mang chuông đi đánh xứ người.

Lan Khuê, Phạm Hương, Nguyễn Thị Loan đều tỏ ra háo hức trước show thực tế mới nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc thế giới.

Không chỉ đem đến một giải thưởng hấp dẫn cùng tiền đồ rộng mở từ các sân chơi quốc tế sau cuộc thi, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 cũng đem đến cho thí sinh cơ hội tiếp xúc với chuyên gia hàng đầu cùng những bài học kinh nghiệm, kỹ năng quý giá. Siêu mẫu Lan Khuê cho biết, cô sẽ tham gia cuộc thi này với mong muốn là được rèn luyện và tìm kiếm cơ hội tỏa sáng ở những đấu trường nhan sắc quốc tế. Bên cạnh đó, việc phát sóng hàng ngày với diễn biến ghi lại 24/24 quá trình sinh sống và tập luyện, hành trình vươn đến vương miện của các người đẹp cũng sẽ đến gần hơn với khán giả. Không chỉ những bước đi duyên dáng hay khuôn mặt xinh đẹp của họ được xuất hiện trên sân khấu các đêm biểu diễn trực tiếp, những giọt mồ hôi, nước mắt của quá trình khổ luyện trước đó cũng được truyền tải trên sóng truyền hình.

Nếu từ trước đến nay, khán giả chỉ được biết những người đẹp trong các đêm chung kết hoa hậu qua những phần trình diễn được tính bằng giây, hay những bài báo chớp nhoáng ghi lại sự kiện mà họ tham dự, thì nay hình ảnh của người đẹp sẽ chân thực hơn. Đây cũng là cơ hội hiếm có để những nhan sắc tham gia chương trình có được một lượng fan trung thành theo dõi và ủng hộ, thuận lợi hơn cho những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp và cả hành trình dự thi quốc tế sau đó.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới sẽ thành công trong việc giúp nhan sắc Việt Nam thăng hạng trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng các người đẹp tại Việt Nam đang đứng trước một cơ hội hiếm có để chứng tỏ tài sắc của mình, tìm kiếm sự đồng tình của khán giả và có được sự chuẩn bị tốt nhất cho những sân chơi quốc tế. Chương trình truyền hình thực tế về sắc đẹp đầu tiên này chắc chắn vẫn sẽ là thỏi nam châm thu hút nhiều gương mặt tiềm năng trên cả nước.

Tuyết Tuyết