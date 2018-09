Trương Thị May trổ tài diễn kịch câm

Tham gia một phần thi tại Miss Universe, đại diện của Việt Nam gây ấn tượng khi trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh rất lưu loát và diễn một đoạn kịch câm.

Trong phần thi mang tên Truth and Dare, các thí sinh sẽ phải trả lời một câu hỏi và thực hiện một thử thách mà mình không biết trước. Trong phần thi của mình, Trương Thị May tự tin khi giới thiệu về bản thân với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi: “Tôi tên là Trương Thị May. Năm nay tôi 25 tuổi. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở phía Nam của Việt Nam".

Khi nhận được câu hỏi: “Món đồ công nghệ nào mà bạn không thể sống thiếu nó?”, đại diện Việt Nam đã trả lời, cô nghĩ mình không thể thiếu chiếc điện thoại vì nó giúp cô giữ liên lạc với gia đình và bạn bè. Sau đó, Trương Thị May cũng hoàn thành xuất sắc phần thử thách diễn kịch câm.

Trương Thị May nói tiếng Anh tại Miss Universe 2013

Hoài Vũ