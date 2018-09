Trương Thị May là 'Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á'

Á hậu các dân tộc vừa nhận được tin vui từ tổ chức PETA.

Trương Thị May vừa chính thức được Hiệp hội bảo vệ động vật PETA bầu chọn là Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á 2014. Người đẹp Việt Nam đã vượt qua các ứng viên nổi tiếng khác như diễn viên Mỹ Maggie Q, Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Mary Jean Lastimosa... Mỹ nam đứng đầu danh sách là Ngô Tú Ba - diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Trung Quốc.

Trương Thị May chia sẻ, cô rất vui và hạnh phúc khi được trao danh hiệu này. Á hậu ăn chay trường từ nhỏ, cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật và luôn khỏe khoắn. Thông qua đây, Trương Thị May cũng vận động mọi người cùng ăn chay để luôn có sức khỏe tốt.

Á hậu Trương Thị May.

Trương Thị May là Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Cô từng đoạt giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Năm 2013, Trương Thị May được đánh giá cao khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Hiện, Trương Thị May hoạt động song song ở cả hai lĩnh vực thời trang và điện ảnh. Cô cũng có nhiều đóng góp trong các công tác từ thiện xã hội.

Đây là năm thứ hai liên tiếp đại diện của Việt Nam được trao danh hiệu này. Hồi 6/2013, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã được vinh danh. Ngoài ra, các nghệ sĩ khác của Việt Nam cũng có tên trong cuộc bình chọn như diễn viên Việt Trinh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Hà Okio, MC Thanh Bạch...

Cuộc vận động bình chọn Mỹ nhân/Mỹ nam ăn chay hấp dẫn nhất diễn ra hàng năm, do tổ chức PETA khởi xướng. Thông qua chiến dịch này, tổ chức muốn đưa ra thông điệp bảo vệ động vật và ăn chay để có lợi cho sức khỏe.

Hàn Quốc Việt