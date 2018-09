Trương Thị May kiêu sa, quyến rũ

Trương Thị May từng vài lần 'hụt' đi thi quốc tế, nhiều người kỳ vọng cô sẽ trở thành gương mặt đại diện Việt Nam lần này. Á hậu được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn tác phong làm việc chuyên nghiệp. Chưa kể, đây là thời điểm Trương Thị May chín muồi về mọi thứ so với khi mới bước chân vào giới showbiz cách đây vài năm.