Trương Thị May, Hye Trần làm 'con gái' Diễm My

Trong bộ ảnh mới có tên gọi 'Chuyện của hoa hồng', nhà thiết kế Thuận Việt mời bộ ba người đẹp Diễm My - Trương Thị May - Hye Trần hóa thân thành 3 mẹ con. Họ cũng đại diện cho 3 thế hệ phụ nữ Việt Nam. Diễn viên Diễm My trong vai người phụ nữ từng làm đảo điên trái tim giới mày râu những năm 80, 90. Đây cũng là hình tượng thực sự của Diễm My ngoài đời, vì trong hai thập niên này chị từng được xưng tụng là 'Nữ hoàng ảnh lịch'.