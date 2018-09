Trương Thị May giản dị đi chấm Miss Ngôi Sao

Tối 15/9, Trương Thị May có mặt tại The Sailing Bay Beach Resort (Mũi Né, Phan Thiết) để chấm điểm một hoạt động của vòng Chung kết Miss Ngôi Sao 2014. Vừa đến nơi trước đó một tiếng sau hơn nửa ngày đi xe, Trương Thị May vẫn rất rạng rỡ.