Trương Thị May được cấp phép dự thi Miss Universe

Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng Á hậu dân tộc Việt nam cũng được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép.

Ngày 11/10, Cục đã đồng ý cho Trương Thị May đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp thế giới sau gần 1 tháng Cục tiếp nhận hồ sơ. Thực tế, hồ sơ của Trương Thị May đã được gửi lên Cục từ trung tuần tháng 9. Tuy nhiên, Cục mất nhiều thời gian cân nhắc chuyện bằng cấp của người đẹp.

Thời gian ngay sau khi đoạt ngôi Á hậu Dân tộc Việt Nam năm 2007, Trương Thị May từng bị tố chưa tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên người đẹp đã trình được tấm bằng tốt nghiệp hệ bổ túc.

Ông Thành Nhân - Trường phòng Quản lý biểu diễn của Cục - cho biết sau khi xin chỉ đạo từ Bộ Văn hóa Thể thao Du Lịch, Cục mới cấp phép cho Trương Thị May tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. “Bộ trưởng đồng ý cho Trương Thị May đi thi Hoa hậu Hoàn vũ vì từ khi đoạt giải, cô ấy không có sai phạm gì, có nhiều hoạt động tích cực. Chúng tôi xét thấy Trương Thị May hội đủ các điều kiện và tố chất cần thiết cho cuộc thi", ông Thành Nhân cho biết.

Sở hữu chiều cao 1m73, thân hình cân đối, làn da nâu cùng vẻ đẹp cá tính, đại diện Việt Nam đang được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao.

Theo kế hoạch, các người đẹp từ các quốc gia trên thế giới sẽ đến Nga từ ngày 15/10 để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Đêm chung kết diễn ra vào 9/11 tại Crocus City Hall ở Moscow.

N.S.