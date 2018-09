Trương Thị May chuẩn bị kỹ cho Miss Universe 

Trước khi nhận được giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, người đẹp đã tập luyện hình thể, học kỹ năng ứng xử và ngoại ngữ.

Nộp hồ sơ từ giữa tháng 9 nhưng ngày 11/10 vừa qua, Trương Thị May mới chính thức được Cục Nghệ thuật Biểu diễn đồng ý trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Nhận tin vui này, Á hậu chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cám ơn lãnh đạo Bộ Văn hóa và lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã duyệt hồ sơ, cho tôi cơ hội thử sức lần này. Tôi rất vui khi được tham gia Miss Universe và sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt vai trò của mình. Rất mong công chúng sẽ ủng hộ tôi".

Trương Thị May đã sẵn sàng lên đường sau thời gian dài chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013.

Theo ông Trần Ngọc Nhật, Giám đốc điều hành công ty Hoàn Vũ, lý do đơn vị này chọn Trương Thị May dự Miss Universe vì cô đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi. Cô cao 1m73, nặng 51kg và số đo ba vòng: 87- 61-90. Từ khi bước chân vào làng thời trang với danh hiệu Á hậu các dân tộc, cô luôn giữ hình ảnh sạch, ăn chay trường và có tâm đức trong các hoạt động xã hội.

Hoa hậu Diễm Hương cũng dành những lời nhận xét tốt đẹp cho Trương Thị May: "Cô ấy sở hữu gương mặt đẹp và lạ, bạn bè quốc tế rất thích vẻ đẹp này, đặc biệt là làn da nâu. May cũng có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Đây sẽ là lợi thế của May khi đến với cuộc thi này".

Trước khi lên đường sang Nga thi Miss Universe 2013 vào cuối tháng 10, Trương Thị May được công ty Hoàn Vũ lên kế hoạch tập luyện hình thể, học kỹ năng ứng xử tại trường John Robert Powers, nâng cao trình độ ngoại ngữ, học trang điểm... Người đẹp còn tranh thủ thực hiện nhiều bộ hình với các nhiếp ảnh Nguyễn Long, Quang Khuê với sự chỉ dẫn của đạo diễn hình ảnh Vô Thường và stylist Đăng Tuấn.

Cách đây không lâu cô cùng Hoa hậu Diễm Hương và Á hậu Hoàng My tham gia một hoạt động từ thiện tại xã Phước Đồng, Nha Trang. Diễm Hương và Hoàng My đều rất ủng hộ Á hậu dân tộc dự thi Miss Universe.

Toàn bộ trang phục dạ hội và đời thường của Trương Thị May tại Hoa hậu Hoàn vũ do nhà thiết kế Lý Quý Khánh đảm nhận, riêng trang phục dân tộc do nhà thiết kế Thuận Việt chuẩn bị. Cô cũng chọn một bức tranh gạo với hình ảnh thắng cảnh Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước mình.

Miss Universe lần thứ 61 được tổ chức tại Nga từ 20/10 đến 9/11 với gần 90 thí sinh trên toàn thế giới dự thi. Các người đẹp sẽ hội tụ tại Moscow trong gần 3 tuần để tham gia các hoạt động khác nhau. Trong cuộc thi, ban giám khảo sẽ tập trung chấm điểm vào 3 hạng mục chính: trang phục biển, dạ hội và phỏng vấn. Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp tại hơn 190 quốc gia.

Quỳnh Như