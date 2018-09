Trương Quỳnh Anh đóng phim trong nhà xác, hóa trang đáng sợ

Nữ diễn viên bật mí về vai diễn trong phim 'Hình nhân'.

Hình nhân là bộ phim khép lại một năm bận rộn với điện ảnh của Trương Quỳnh Anh. Khán giả đang rất tò mò với vai diễn của cô trong phim này. Nhà sản xuất vừa hé lộ một số hình ảnh của Trương Quỳnh Anh khi cô quay phim ở bệnh viện.

Sau khi hóa trang, gương mặt của Trương Quỳnh Anh trở nên đáng sợ.

Tạo hình của Trương Quỳnh Anh trong phim dễ gây ám ảnh cho người xem. Để có được một gương mặt "khủng khiếp", trong ngày quay cảnh này, Trương Quỳnh Anh và ê kíp phải mất hơn 2,5 tiếng để hóa trang. Nữ diễn viên dí dỏm cho biết: "Cảnh này là cảnh nhân vật do tôi đóng bị chết vì tình. Tôi từng đóng vai ma rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được hóa trang kỹ lưỡng đến vậy. Từng vết thương trên gương mặt được chuẩn bị chi tiết đến từng mạch máu, vân máu bên dưới. Điều này đã mang đến cho tôi cảm giác thú vị".

Trương Quỳnh Anh chia sẻ thêm, khi quay cảnh này cô rất hồi hộp vì ngoài đời cô hay sợ ma. "Bình thường vào bệnh viên là đã sợ rồi, mà giờ lại quay đúng nơi mình sợ nhất trong bệnh viện nữa. Đó chính là nhà xác. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cảnh nhà xác là một căn phòng trống, có một cái giường bệnh ở giữa và tôi chỉ việc nằm lên. Nhưng không ngờ tôi quay trong nhà xác thật và nhà xác này còn đang được sử dụng nữa. Lúc nằm trong tủ xác, tôi bất an và sợ đến mức phải cầm chuỗi hạt để trấn an tinh thần. May mà cuối cùng cũng xong và tôi cũng bớt sợ ma hơn".

Trương Quỳnh Anh và Sam đóng trong nhà xác thật.

Bộ phim Hình nhân có sự tham gia của Trương Quỳnh Anh, Tim, Dustin Nguyễn, Kim Tuyến, Mạc Văn Khoa, Lê Thị Dần..., dự kiến công chiếu từ 9/12. Phim của hai đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc và Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân.

Ngô Trác