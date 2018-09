Trương Ngọc Ánh: 'Tôi thích Tết gọn nhẹ'

Nữ diễn viên 'Hương ga' chia sẻ ngoài việc phù hợp với cuộc sống hiện đại, Tết đơn giản còn giúp người phụ nữ bớt mệt nhọc.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ thay vì mẹ phải quá vất vả trong mấy ngày trước Tết thì hãy khiến việc chuẩn bị Tết trở thành thời gian vui vẻ của mẹ và con.

- Tết Giáp Ngọ đã rất cận kề, gia đình chị đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi?

- Vợ chồng tôi đang tất bật với nhiều dự án. Riêng tôi, lịch quay phim kín luôn đến sát 30 Tết nên chưa có thời gian để sắm sửa hay dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Thấy mọi người rục rịch chuẩn bị Tết, tôi cũng sốt ruột. Tôi và ông xã thống nhất việc chuẩn bị Tết nên gọn nhẹ một chút để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Do công việc bận rộn nên một số món ăn ngày Tết như bánh chưng, củ kiệu, dưa hành, nem, chả giò..., tôi thường mua đồ làm sẵn để tiết kiệm thời gian mà vẫn ngon và đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, tôi thấy người phụ nữ ngày nay thật ra xong hết việc ở cơ quan, công ty thì chỉ còn vỏn vẹn mỗi ngày 29, 30 để lo Tết cho cả nhà. Người phụ nữ cũng bận rộn, vất vả cả năm rồi, đừng khiến Tết trở nên quá nặng nề bằng việc áp đặt họ phải tự tay chuẩn bị Tết từ A đến Z như các bà, các mẹ thời xưa.

- Ngoài việc mua đồ ăn sẵn, chị sẽ tự tay chuẩn bị món ăn nào cho ngày Tết?

- Tết năm nào, tôi cũng tự tay nấu món thịt đông, thịt kho tàu và đặc biệt là canh măng - những món ăn khoái khẩu của cả gia đình. Một số món khác thường do chị giúp việc chuẩn bị sẵn, nhưng thực đơn sẽ do tôi chọn và hướng dẫn cách nấu phù hợp với khẩu vị của anh Sơn cũng như tốt cho sức khoẻ của Bảo Tiên. Theo tôi, phụ nữ biết chọn lựa khéo léo những nơi giá cả phải chăng, chất lượng dịch vụ an toàn cũng được điểm 10 rồi.

“Tôi vẫn muốn có thêm thời gian để cùng bé Bảo Tiên làm những việc mà hồi bé tôi vẫn được mẹ cho cùng làm”, Ngọc Ánh chia sẻ.

- Mọi người vẫn thường chép miệng “Tết xưa vui hơn Tết nay”. Còn chị thì sao?

- Tôi có ký ức tuyệt đẹp về những ngày Tết xưa ở Hà Nội khi mới chỉ là cô bé lên năm lên mười. Đó là những lần dậy sớm cùng mẹ làm mâm cơm tiễn ông Táo về trời trong mùi nhang trầm mặc, là cành đào phai, đêm đông ngồi quanh nồi bánh chưng, tiếng pháo nổ đêm Giao thừa. Ấn tượng nhất vẫn là không khí gia đình sum vầy rất ấm áp giữa tiết trời rét ơi là rét.

- Ngày nay, bố mẹ bận rộn nên chuẩn bị Tết cũng đơn giản hơn các cụ ngày xưa. Chị thấy con gái mình thiệt thòi thế nào vì không có được những trải nghiệm mình từng trải qua khi bé?

- Cuộc sống thay đổi thì cách đón Tết cũng phải thay đổi để phù hợp hơn. Sao chúng ta cứ muốn trẻ con phải có cái Tết giống hệt bố mẹ ngày xưa. Dù không tự tay gói bánh chưng như mẹ nhưng tôi vẫn còn nhiều “tuyệt chiêu” thú vị và ý nghĩa để đem Tết về cho con gái, để bé luôn ngóng Tết, yêu Tết và hiểu thêm về phong tục.

Trương Ngọc Ánh luôn tin rằng Bảo Tiên có những ký ức rất đẹp và đáng nhớ về ngày Tết tuổi thơ.

- Vậy theo chị, Bảo Tiên sẽ nhớ nhất điều gì về ngày Tết?

- Năm nào tôi cũng đưa bé đi chọn vải may áo dài, vừa để chụp ảnh Tết cho hai mẹ con, vừa là cách lưu lại nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Dù cận Tết, có bận rộn đến đâu, tôi cũng luôn cố gắng cùng Bảo Tiên duy trì truyền thống gia đình này. Sau này, lớn lên nhìn lại hình chụp hai mẹ con qua từng năm với chiếc áo dài dân tộc, hẳn Bảo Tiên sẽ tự hào lắm. Tôi cũng thường cùng Bảo Tiên treo phong bao lì xì và những câu đối chúc Tết lên cây mai trong nhà. Con gái vừa làm vừa líu lo hỏi rất nhiều điều về phong tục. Thật ra vậy lại hay khi con tự tay làm, tận mắt thấy thì lại nhớ rất lâu những ý nghĩa đằng sau mỗi phong tục Tết. Ngoài ra theo tôi, người phụ nữ dù hiện đại hay truyền thống thì cũng là những người mẹ rất yêu con và không người mẹ nào lại không muốn con yêu Tết. Việc dành thời gian cùng con đi chợ hoa, đi mua sắm Tết... là điều cũng sẽ giúp bé thêm yêu ngày Tết.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ, việc dành thời gian cùng con đi chợ hoa, mua sắm Tết... sẽ giúp bé thêm yêu ngày Tết. Tết Giáp Ngọ này, các mẹ hãy cùng Omo và Trương Ngọc Ánh giúp trẻ hiểu và yêu thêm giá trị Tết.

Thảo Nhi

.