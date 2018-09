Trương Ngọc Ánh rạng rỡ bên bạn trai Kim Lý

Niv Fichman (trái) cũng nằm trong ê kíp chính sản xuất bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam về nghề vệ sĩ. Ông từng giành giải Oscar và được công chúng biết đến với những tác phẩm như 'The Red Violin', 'Blindness', 'Enemy' hay 'Into The Forest'..