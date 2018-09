Trương Ngọc Ánh nhận có sai sót về tên giải thưởng

Cô thừa nhận có sự nhầm lẫn tên giải thưởng, nhưng khẳng định, 'Hương Ga' nằm trong hạng mục đề cử chính thức.

Hôm 17/8, thông tin bộ phim Hương Ga do Trương Ngọc Ánh sản xuất đoạt hai giải thưởng quan trọng trong Gala Film Festival of Globe 2015, diễn ra San Francisco, Mỹ thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo thông tin từ phía người phụ trách truyền thông của nữ diễn viên cung cấp cho báo giới, Hương Ga đoạt giải The Best Feature Southeast Asia Panaroma (tạm dịch: Phim truyện Panaroma xuất sắc ở khu vực Đông Nam Á) và Actress of Excellent Achievement (Nữ diễn có thành tựu xuất sắc) cho cá nhân Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, trên nhiều diễn đàn, không ít người nghi ngờ về độ chính xác của thông tin bởi website chính thức của Film Festival of Globe 2015 chỉ cập nhật giải của phim Hương Ga mà không có thông tin về giải riêng của Trương Ngọc Ánh. Cụ thể, Hương Ga giành chiến thắng ở mục Best of Fest - Best Feature - World Cinema (Phim xuất sắc dành cho hạng mục Điện ảnh thế giới) chứ không Phim xuất sắc ở khu vực Đông Nam Á như trước đó. Riêng giải cá nhân của Trương Ngọc Ánh mới được cập nhật trong hôm nay (19/8) với tên Best Actress People Choice Award for Movie Huong Ga - Trương Ngọc Ánh (Nữ diễn viên xuất sắc do khán giả bình chọn).

Trương Ngọc Ánh nhận giải thưởng ở LHP.

Trước sự sai lệch về tên giải thưởng, Trương Ngọc Ánh thừa nhận, người trợ lý của cô đã có sự nhầm lẫn nên mới chuyển thông tin không chính xác cho báo chí. Cô cho biết, Hương Ga nằm trong danh sách phim được đề cử ở các hạng mục chính thức của LHP. Tác phẩm có buổi công chiếu riêng trong khuôn khổ LHP, thu hút gần 800 khán giả đến xem, trong đó bao gồm các nhà phê bình, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên tham gia LHP và đông đảo khán giả tại San Francisco. Bản thân Trương Ngọc Ánh nhận được nhiều cuộc phỏng vấn từ truyền thông quốc tế về vai nữ chính trong phim.

Tại đêm gala trao giải với 4.500 người dự, Trương Ngọc Ánh hoàn toàn bất ngờ khi bộ phim do mình sản xuất được xướng tên ở Best of Fest - Best Feature - World Cinema và bản thân cô cũng được khán giả bình chọn, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật khác để đoạt giải Best Actress People Choice Award for Movie. Còn về giải Actress of Excellent Achievement mà người trợ lý nhầm lẫn, đây là hạng mục giải thưởng phụ, trao cho những cá nhân có phim được đề cử tại nhiều kỳ của LHP nhưng chưa may mắn chiến thắng. Kathy Uyên là người được ghi nhận ở hạng mục này.

Ảnh chụp màn hình danh sách giải thưởng của LHP.

Film Festival of Globe là LHP thường niên của cộng đồng người Ấn Độ tại Mỹ. LHP đã có lịch sử 23 năm với mục đích giới thiệu đến khán giả những tác phẩm điện ảnh của Bollywood tới công chúng quốc tế. Tuy nhiên, 3 năm gần đây, LHP đã mở rộng hơn khi mời nhiều nước tham gia như Trung Quốc, Hong Kong, Philippines, Mexico, Nepal, Nga, Mỹ… Năm nay, LHP có hơn 100 tác phẩm được trình chiếu và tranh giải. Phim Hương Ga do Trương Ngọc Ánh sản xuất được ban tổ chức gửi thư mời tham gia. Xét thấy LHP có tiêu chí phù hợp, cô đã nhận lời của ban tổ chức và lên đường sang Mỹ để quảng bá cho điện ảnh Việt Nam.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ, Hương Ga từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh của Việt Nam, trong đó có 3 giải Cánh Diều Vàng 2014 cho Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên xuất sắc nên khi được giới chuyên môn quốc tế quan tâm và đánh giá cao, cô đặc biệt vui mừng. Mới đây, bộ phim còn được Hội Điện ảnh Việt Nam gửi sang LHP Kim Kê - Bách Hoa của Trung Quốc, diễn ra từ 15-19/9. Trương Ngọc Ánh sẽ dự LHP này.

Quỳnh Như