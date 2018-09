Trương Ngọc Ánh khoe giọng hát cùng Trọng Hiếu Idol

Trương Ngọc Ánh và ê kíp vừa tung ra MV 'This is my life', nhạc phim chính thức của 'Truy sát', dự án điện ảnh mà cô đảm nhận vai trò sản xuất kiêm đóng vai nữ chính. Đây là món quà đặc biệt mà 'cô Dần' dành tặng cho khán giả. Ca khúc do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác, Trọng Hiếu Idol, rapper Phúc Bồ và Trương Ngọc Ánh cùng thể hiện. Khi mới phát hành bản audio, ca khúc đã có hơn 1 triệu lượt nghe sau 3 ngày.