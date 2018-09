Trương Ngọc Ánh kết đôi Kim Lý trong phim 4 triệu USD

Dự án 'I am wanted' mà cặp đôi thực hiện trong vai trò sản xuất và diễn viên có kinh phí khoảng 85 tỷ đồng.

Mặc dù Hương Ga vẫn còn đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc nhưng Trương Ngọc Ánh và Kim Lý đã rục rịch chuẩn bị cho dự án mới. Cả hai sẽ cùng sản xuất và đảm nhận vai chính trong tác phẩm I Am Wanted, hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Thụy Điển và Canada với số tiền đầu tư 4 triệu USD (tương đương 85 tỷ đồng). Đây là mức kinh phí 'khủng' nhất cho một bộ phim do Việt Nam sản xuất. Tác phẩm dự kiến sẽ có 75% bối cảnh của Việt Nam và 25% bối cảnh tại Thụy Điển.

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý tiếp tục trở thành cặp đôi trong dự án phim 4 triệu USD.

I Am Wanted được chuyển thể từ hai cuốn tiểu thuyết của tác giả David Larsson, rất nổi tiếng tại Thụy Điển có tên Jag är wanted và Jag är Daniel. Cuốn sách gây chú ý mạnh mẽ bởi đây là một câu chuyện có thật về Daniel Luthman, một người đàn ông được nhận nuôi từ Việt Nam. Vì hoàn cảnh xô đẩy, anh trở thành một gangster máu lạnh khét tiếng trong thế giới ngầm ở Stockholm và từng nhiều lần vào tù ra tội. Daniel có một con trai với người vợ cũ nhưng mối quan hệ giữa anh và con không được tốt. Trong lần tham gia vào một phi vụ cướp nhà băng, Daniel bất ngờ bị đồng phạm lấy hết tiền và đổ tội. Anh bị truy đuổi bởi băng đảng mafia người Albani muốn đòi số tiền này. Daniel lẩn trốn tại Việt Nam và dự định ở đây trong vòng hai tuần để mọi việc lắng xuống, nhưng khi gặp Lan, anh đã thay đổi quyết định.

Đảm nhận nhân vật Daniel trong phim là Kim Lý, gương mặt mới nổi của làng điện ảnh sau vai Tùng Hero. Anh cũng chính là người đưa ra ý tưởng về bộ phim và chia sẻ với Trương Ngọc Ánh. Cả hai quyết định bắt tay sản xuất và mời ê kíp làm phim quốc tế tham gia, trong đó có nhà sản xuất Niv Fichman (từng thực hiện The Red Violin đoạt giải Oscar, Clean đoạt giải Cannes, Silk, Blindness, Enemy...) nữ đạo diễn Thụy Điển Beata Gardeler (nổi tiếng với phim In Your Veins, A Bit Like You, Spung, 30 Degrees in February - đề cử giải Emmy, Solitude - đoạt giải LHP quốc tế Goteburg...) và biên kịch trẻ James Schultz.

Ê kíp 'I Am Wanted' ra mắt truyền thông. Từ trái sang: đạo diễn Beata Gardeler, Kim Lý, Trương Ngọc Ánh, nhà sản xuất Niv Fichman và biên kịch người Thụy Điển James Schultz.

Trong buổi gặp gỡ báo giới vào chiều 25/11, Trương Ngọc Ánh chia sẻ, từ lâu cô đã ấp ủ dự án mang tính quốc tế để đưa thiên nhiên tươi đẹp và con người Việt Nam lên màn ảnh thế giới. Khi ngồi trò chuyện với Kim Lý, người có chung mong ước đưa điện ảnh Việt hội nhập với quốc tế, cả hai đã có cảm hứng tiến hành triển khai dự án I Am Wanted. Với mức kinh phí đầu tư lên tới 4 triệu USD, Trương Ngọc Ánh cho biết, đây là con số không tưởng đối với một bộ phim trong nước, nhưng so với thế giới thì khá nhỏ. "Việt Nam là thị trường sản xuất lý tưởng cho các nhà làm phim quốc tế vì nước ta có chi phí sản xuất rẻ, cộng thêm cảnh đẹp và con người. Vì thế, số tiền 4 triệu USD cũng tương tương với mức 20 triệu USD trên thế giới", cô nói.

Ê kíp I Am Wanted hiện trong quá trình khảo sát bối cảnh tại Việt Nam và dự định sẽ khởi quay trong năm 2015.

Quỳnh Như