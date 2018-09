Trương Ngọc Ánh gầy vẫn quyến rũ

Thời gian qua, Trương Ngọc Ánh vắng bóng tại các sự kiện của showbiz vì bận đóng phim 'Hương Ga'. Đây là phim do nữ diễn viên hợp tác với một đơn vị thực hiện. Trong phim, Trương Ngọc Ánh vào vai trùm giang hồ nổi tiếng giới xã hội đen một thời. Tối 8/1, Trương Ngọc Ánh sắp xếp công việc, đến dự gala giải thưởng 'Gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay' tại TP HCM. Bà xã Trần Bảo Sơn trông khá gầy so với vài tháng trước. Một người bạn của 'cô Dần' tiết lộ, do lịch làm việc của Trương Ngọc Ánh quá căng thẳng nên cô không ăn uống được nhiều. Thậm chí, có khi còn bị ngất xỉu vì kiệt sức.