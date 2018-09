Trung Quân Idol: 'Tôi mất cảm xúc hát vì chia tay người yêu'

Giọng ca 'Trót yêu' cho biết anh thấy mình bị 'đơ' trong âm nhạc khi gặp chuyện buồn về tình yêu.

Trong chương trình MStory được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live, khi chia sẻ về nguồn cảm hứng hát cũng như sáng tác âm nhạc, Trung Quân cho biết: "Năm trước, khi chia tay người yêu, em cảm giác như mình bị 'đơ' trong âm nhạc. Em hát hết mình, dốc hết cảm xúc vào bài hát. Nhưng tiếc rằng, đó chỉ là những bản demo, còn khi thu âm, em không thể hát hay được nữa". Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết hiện tại, cảm xúc dần quay trở lại, anh đã chấm dứt được đau khổ, kết thúc nỗi buồn.

Trung Quân Idol trải lòng về chuyện công việc và tình yêu.

Chia sẻ thêm về con đường nghệ thuật của mình, Trung Quân cho biết thời điểm thi xong Vietnam Idol, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi theo ca hát bởi anh không sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhà không có điều kiện, không quen biết ai, tóm lại "không có bất cứ thứ gì".

Tuy nhiên, giọng ca Chiều nay không có mưa bay thừa nhận bản thân khá may mắn khi mới chỉ đi hát hơn ba năm, đã gặt hái thành công, được khán giả yêu mến và có người hâm mộ. Điều anh luyến tiếc nhất hiện tại là chưa làm được album riêng. Với anh, khi đã đi hát một thời gian dài, chưa có album thì chưa là ca sĩ.

Trung Quân rất vui vẻ và thoải mái khi trò chuyện cùng MC Minh xù.

Trong chương trình, Trung Quân còn nhận được tâm sự về tình yêu đơn phương của một độc giả. Khi được MC hỏi anh bắt đầu yêu từ năm bao nhiêu tuổi, nam ca sĩ thành thật thú nhận: "Mối tình đầu của em từ năm lớp 7 nhưng tới lớp 9, em mới dám nói. Sau khi nghe lời thổ lộ, bạn gái đó chỉ cười và đáp lại 'mình là bạn của nhau thôi nhé!".

Vì đã trải qua một lần yêu đơn phương nên Quân khuyên các bạn trẻ chỉ nên nhớ những kỷ niệm đẹp về chuyện tình đó. Còn nếu sau này, có duyên gặp lại nhau, "còn thương thì cứ tấn công dồn dập vì gặp lại là đã có duyên" - nam ca sĩ cho biết.

Nam ca sĩ còn hát tặng khán giả của chương trình những ca khúc quen thuộc như Có đôi lần, Liên khúc mưa, Chiều nay không có mưa bay, ca khúc kết hợp giữa Trót yêu và Tình thôi xót xa... Trong tháng 4 và tháng 5, Trung Quân sẽ ra hai sản phẩm mới, một bài theo phong cách R&B và một bản ballad.

Nam ca sĩ hát tặng khán giả nhiều bản nhạc trữ tình quen thuộc.

