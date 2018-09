Trúc Diễm làm tình địch của Kathy Uyên

Cùng với Phương Mai, Trương Nhi, Trúc Diễm là một trong những chân dài tham gia vào dự án điện ảnh đầu tiên do Kathy Uyên sản xuất và Hàm Trần đạo diễn. Phim mở ra thế giới về người mẫu hào nhoáng nhưng đầy cám dỗ tình - tiền. Nhân vật do Trúc Diễm đảm nhận là Hà My - cô gái sở hữu gương mặt hiền lành, trong sáng.