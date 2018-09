Tronie Ngô luôn biết ơn Ngô Thanh Vân

Chiều qua, Tronie Ngô giới thiệu MV 'Light it up' - một ca khúc do chính anh sáng tác trong thời gian gặp bế tắc. Bài hát có giai điệu rất sôi động, hợp với phong cách âm nhạc mà Tronie đang theo đuổi. 'Light it up' được quay MV hoành tráng, do đạo diễn trẻ Nick Nguyễn thực hiện. MV tiêu tốn chi phí gần 100 triệu đồng, là con số không nhỏ đối với Tronie trong thời điểm này. Anh hy vọng, với nội dung hướng giới trẻ đến những điều tích cực trong cuộc sống, MV sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.