Trọng Hiếu phủ đầy sơn neon lên người trong MV mới

Thân hình của chàng ca sĩ 9x phát sáng trong bóng tối với đủ màu sắc, anh còn thể hiện những động tác nhảy điêu luyện trong sản phẩm mới.

Trọng Hiếu vừa tham gia MV We are Coco cùng Đông Nhi, Phúc Bồ và Hà Lê. Nam ca sĩ chia sẻ trong MV, anh thích thú nhất với cảnh quay cả người mình và bạn diễn - Đông Nhi cùng được vẽ bằng sơn neon. "Lúc ấy, cả hai người đều được sơn màu dạ quang nên khi tắt hết đèn và bật đèn led thì người như phát sáng trong bóng đêm, tạo ra những khung hình tương tác rất thú vị", Trọng Hiếu cho biết.

Tạo hình phủ sơn neon dạ quang của Trọng Hiếu khi diễn cùng Đông Nhi.

Ngoài ra, cảnh quay điệu nhảy mãnh liệt dưới mưa cũng được Trọng Hiếu tâm đắc. Giọng ca Anh vẫn thấy bật mí: "Điệu nhảy dưới mưa đó chính là một ước mơ thành hiện thực của tôi. Mọi thứ từ bài trí, set-up, ánh đèn rất giống phim Step up. Tôi được nhảy trên sàn có nước, trên đầu lại có mưa rơi. Chúng tôi đã thực sự rất hưng phấn với điệu nhảy đó".

Khi được hỏi cảm nhận của bản thân về hình ảnh mới trong MV, Trọng Hiếu vui vẻ cho biết: "Tôi thấy hình ảnh trong MV có rất nhiều điểm tương đồng với mình ngoài đời. Đặc biệt là điệu nhảy ở cuối MV. Bởi tôi là một người vui nhộn và 'tăng động'. Bài hát này có nhiều năng lượng và đem đến cho khán giả niềm vui, sự phấn khích để quậy tưng bừng".

Điệu nhảy dưới mưa lan truyền cảm hứng của Trọng Hiếu và vũ đoàn 50 người.

Trong MV, ca sĩ Đông Nhi hóa thân thành một cô gái có thân hình và phong cách sexy. Còn Trọng Hiếu là một chàng trai đang chìm đắm trong suy tư. Tuy nhiên, anh bất ngờ gặp gỡ và được cô gái quyến rũ - Đông Nhi dẫn lối đến với thế giới đầy sắc màu. Nhờ sự lôi cuốn, gợi cảm và ánh mắt "hút hồn", cô gái đã cảm hoá chàng trai, cùng anh rũ bỏ những lo âu, giới hạn của bản thân để tận hưởng tuổi trẻ.

Trọng Hiếu tâm sự: "Đôi lúc, trong cuộc sống thực của mình cũng như vậy, cần được refresh lấy lại động lực và niềm tin. MV này đã nói được đúng tâm trạng đó, như một sự bứt phá đầy đam mê của tuổi trẻ". Ca khúc We are Coco do nam ca sĩ Phúc Bồ sáng tác và MV được Empire Entertainment (thuộc tập đoàn Empire – đơn vị phát triển toàn diện dự án Cocobay Đà Nẵng) đầu tư và cho ra mắt.

Trọng Hiếu xây dựng hình ảnh hoàn toàn khác biệt trong MV mới.

Xem MV "We are Coco" với sự góp mặt của Đông Nhi, Trọng Hiếu, Phúc Bồ, Hà Lê:

Trọng Hiếu: “Tôi đã thực hiện được giấc mơ của mình”

Thu Ngân