Trọng Hiếu, Bích Ngọc vào Top 2 Vietnam Idol 2015

Thầy giáo trẻ Minh Quân chia tay chương trình sau Gala 7 chủ đề 'Những ca khúc sáng tác mới', tối 19/7.

Sau Đêm hát đôi, tuần này, mỗi thí sinh trong top 3 sẽ thể hiện hai ca khúc. Bích Ngọc hát Tìm nhau, One night only. Minh Quân dự thi với Giữa mùa đông, You raise me up. Trọng Hiếu biểu diễn Con đường tôi, The way you make you feel. Thầy giáo tiếng Anh Minh Quân được các giám khảo đánh giá cao nhưng không nhận được nhiều bình chọn của khán giả. Anh phải chia tay chương trình. Cơ hội đua tranh ngôi quán quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015 chỉ còn dành cho Bích Ngọc và Trọng Hiếu.

Nhà sản xuất Mark Walton trở lại ghế nóng với vai trò giám khảo khách mời. Trước đó, ông cùng với Thu Minh và Thanh Bùi đã trực tiếp tư vấn, chọn bài để giúp 3 giọng ca tỏa sáng trong Gala 7.

MC Duy Hải luôn xuất hiện với vẻ bảnh bao, lịch lãm.

Ba giám khảo thường trực gồm ca sĩ Thu Minh, nhạc sĩ Thanh Bùi, đạo diễn Quang Dũng và giám khảo khách mời - nhà sản xuất âm nhạc Mark Walton chấm thi Gala 7, tối 19/7.

Từ trái qua: Minh Quân, Bích Ngọc và Trọng Hiếu hào hứng ra mắt khán giả.

Bích Ngọc mở màn với ca khúc 'Tìm nhau' của nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường. Cô khoe giọng hát sâu lắng, tình cảm và phong cách biểu diễn tự tin như nghệ sĩ thực thụ. Ca khúc này cũng được Bích Ngọc chọn để thu single đầu tay (xem video).

Đạo diễn Quang Dũng nhận xét, nếu tính về năng lượng và giọng hát thì Bích Ngọc là thí sinh số 1 của năm nay. 'Anh đã đi miền Tây tuyển thí sinh nhiều nhưng chưa thấy có ai được như em. Anh cũng là người miền Tây. Anh hãnh diện về em', đạo diễn nói. Thu Minh cũng khen giọng hát và tư duy âm nhạc của Bích Ngọc. 'Em có thể tự hào về chính mình', nữ ca sĩ nói.

Giám khảo Quang Dũng rất hài lòng về phần thi của cô gái mũm mĩm quê Cần Thơ.

Minh Quân hát 'You raise me up'. Thầy giáo trẻ có dịp phát huy sở trường hát nhạc êm dịu và khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn. Chất giọng truyền cảm của Minh Quân khiến khán giả phải nín lặng lắng nghe và tặng anh những tràng vỗ tay nồng nhiệt (xem video).

Giám khảo Mark Walton nhận xét, Minh Quân có màn trình diễn tuyệt vời, nhạc sĩ Thanh Bùi đã chọn ca khúc rất phù hợp với anh. Thậm chí nhà sản xuất âm nhạc còn ví tiết mục của anh với màn trình diễn của nhóm Ill Divo hay Michael Buble... 'Hôm nay anh cảm được từng lời nói, câu hát của em. Có gì đó rất thật. Em chứng tỏ mình xứng đáng có mặt trong top 3', Thanh Bùi nói.

Trọng Hiếu thể hiện sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng 'Con đường tối' (xem video).

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ, anh bất ngờ về khả năng hát tiếng Việt của một thí sinh Việt kiều như Trọng Hiếu. 'Nghe em hát, anh cảm giác đây như bài hát của người chiến thắng. Khán giả đồng cảm khi nghe em hát', đạo diễn nói. Thanh Bùi nhận xét: 'Hiếu như tia sáng, ánh nắng mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên anh làm việc với em, anh đã thấy em có sức hút khán giả. Anh e ngại em sẽ mắc bệnh ngôi sao nhưng anh thấy em khiêm tốn, muốn cố gắng hàng tuần. Em có tâm hồn nghệ sĩ và anh muốn em thành công hơn. Chúc mừng em'.

Bích Ngọc tiếp tục khoe giọng hát 'khủng' với ca khúc tiếng Anh 'One night only' (xem video).

Thu Minh lên hẳn sân khấu chia sẻ tình cảm với Bích Ngọc. 'Em thể hiện ca khúc sâu lắng, đầy tâm trạng. Chị từng hát ca khúc này nhưng hôm nay nghe em hát, chị sởn ra gà', nữ ca sĩ nói. Nhà sản xuất Mark Walton nhận xét: 'Tối nay em rất xinh đẹp. Tôi cũng như chị Thu Minh, nổi da gà khi nghe em hát. Tôi tự hào về màn trình diễn của em tối nay. Chúc mừng em'.

Thu Minh hết lời khen ngợi tiết mục thứ hai của Bích Ngọc.

Ca khúc thứ hai Minh Quân thể hiện là 'Giữa mùa đông' của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Anh hát bằng giọng trầm buồn, diễn tả những cảm xúc lãng mạn, vui buồn của tình yêu đôi lứa (xem video). Thanh Bùi khen cách xử lý bài hát của Minh Quân nhưng cho rằng chàng trai trẻ cần có thêm thời gian để thấm ca khúc hơn. Nhạc sĩ khuyên Minh Quân nên tiếp tục trau dồi khả năng thanh nhạc và học hỏi thêm để trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

Trọng Hiếu máu lửa với ca khúc 'The way you make me feel'. Anh rất tự tin khi hát bằng tiếng Anh, vừa biểu diễn vừa nhún nhảy cùng các vũ công (xem video).

Nhà sản xuất âm nhạc Mark Walton dành nhiều lời khen cho Trọng Hiếu. 'Bạn chính là người nghệ sĩ sẵn sàng bước ra thế giới. Bạn là một siêu sao. Bạn hát bài của Michael Jackson quá tuyệt vời. Phần trình diễn của bạn rất đỉnh', ông nói.

Trọng Hiếu và Bích Ngọc nhận được nhiều tin nhắn bình chọn của khán giả, chính thức bước vào top 2, đua tranh ngôi vị quán quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015. Thầy giáo trẻ Minh Quân ngậm ngùi chia tay chương trình.

Trọng Hiếu và Bích Ngọc lưu luyến tạm biệt Minh Quân.

Hương Giang

Ảnh: Phước Trí