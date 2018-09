Trọng Hiếu, Bích Ngọc máu lửa trong chung kết VN Idol

Trọng Hiếu sâu lắng, tình cảm khi thể hiện ca khúc tiếng Anh 'You are not alone', thể hiện sự đồng cảm, động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đội thiếu nhi Sơn Ca đệm bè cho tiết mục của chàng Việt kiều thêm thuyết phục (xem video).